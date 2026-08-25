Hà Nội: Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 1.600 người dân bị cô lập

Thông tin tới PV Tiền Phong, đại diện UBND xã Trung Giã cho biết, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc lúc 7h ngày 25/8 đang ở mức 8,53m trên báo động III là 0,53m, còn mực nước sông Công tại trạm Đình Thông đang ở mức 16,49m.

Để bảo đảm an toàn, UBND xã đã huy động lực lượng trực tuần tra canh gác đê và lực lượng đóng các cống tiêu tại ven đê để nước sông không tràn vào đồng.

Báo cáo của xã Trung Giã cho biết thêm, số hộ bị chia cắt giao thông vì đường vào bị ngập là: 368 hộ (1.609 người) tại các khu: Hòa Bình (293 hộ), An Lạc (25 hộ); xóm trại thôn Đô Tân (50 hộ).

Nước sông lên cao gây ngập úng tại một số thôn, xóm trên địa bàn xã Trung Giã

Ngày 24/8, ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trung Giã đã trực tiếp đến thăm, kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác ứng phó tại thôn An Lạc, đặc biệt là khu vực xóm Hòa Bình đang bị cô lập do mưa lớn, nước sông dâng cao.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Bá Hoàng đã kiểm tra tình hình ngập lụt, nắm bắt đời sống, sinh hoạt của người dân và những thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền thôn tiếp tục theo dõi sát diễn biến mực nước, chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là tại các khu vực bị cô lập. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không tự ý đi qua những nơi nước sâu, dòng chảy xiết; chủ động di chuyển người và tài sản đến vị trí an toàn khi có nguy cơ ngập sâu.

Chủ tịch UBND xã Trung Giã trực tiếp đến thăm, kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác ứng phó tại thôn An Lạc.

Chủ tịch UBND xã Trung Giã nhấn mạnh yêu cầu đặt an toàn tính mạng nhân dân lên hàng đầu, chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, ngập lụt, không để bị động, bất ngờ; đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân.

Theo Lệnh báo động lũ số 19/L-BCH tối 24/8 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, lúc 18 giờ 40 phút cùng ngày, mực nước sông Tích tại Kim Quan đạt 8,42m, cao hơn 0,02m so với mức báo động III.

Thành phố đã phát lệnh báo động III trên sông Tích; yêu cầu chính quyền, lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định ứng phó tương ứng với cấp báo động.

Chính quyền địa phương kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó thiên tai, huy động 100% lực lượng trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân theo phương châm "4 tại chỗ".

Tại xã Trung Giã, mực nước sông Cầu chạm mức báo động III, gây ngập sâu tại nhiều khu dân cư. Chính quyền địa phương đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó thiên tai, huy động 100% lực lượng trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân theo phương châm "4 tại chỗ".

Trước tình hình mưa lớn và nước sông tiếp tục dâng, UBND xã Trung Giã đã kích hoạt toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự; phân công lịch trực cụ thể cho từng lực lượng, chuẩn bị nhân lực, phương tiện và vật tư để xử lý các tình huống phát sinh.

Công tác theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước sông được thực hiện liên tục. Các phương án cảnh báo, bảo vệ đê điều, sơ tán dân, cứu hộ và cứu nạn được chuẩn bị để kích hoạt tùy theo diễn biến thực tế, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Đối với những khu vực trọng điểm ven sông, nhất là các địa bàn thường xuyên xảy ra ngập, xã Trung Giã đã rà soát các vị trí xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để kịp thời hỗ trợ người dân.