Hà Nội: Bảo vệ Khu đô thị Louis Hoàng Mai hành hung tài xế xe công nghệ

Theo đoạn video ghi lại từ camera hành trình ô tô, người đàn ông mặc quần áo bảo vệ có hành vi đánh một tài xế xe ôm công nghệ.

Đáng chú ý, khi tài xế ngã xuống đường, bảo vệ này vẫn tiếp tục đá, đạp lên người nạn nhân.

(Nguồn: Lê Lý Hùng)

Anh Lê Lý Hùng, một nhân chứng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 9h ngày 25/8 tại cổng ô tô Khu đô thị Louis Hoàng Mai.

"Không rõ nguyên nhân vì sao nam bảo vệ lại đánh tài xế xe công nghệ như vậy", anh Hoàng nói.

Chỉ huy Công an phường Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin về sự vụ và đang xác minh làm rõ.

Trong sáng cùng ngày, Ban quản lý khu đô thị này cũng đã gửi thông báo ban đầu đến cư dân và cho biết đang tiến hành xử lý sự việc và sẽ thông báo chi tiết sau.