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Thông báo về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

| | Xã hội

Cơ quan bảo hiểm vừa có hướng dẫn chi tiết các thủ tục nhận trợ cấp hằng tháng cho lao động chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ 1/7/2025, người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, đồng thời chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng từ khoản đóng BHXH tích lũy của mình.

Thủ tục thực hiện được quy định cụ thể tại Quyết định số 2270/QĐ-BTC ngày 19/8/2026.

Thông báo về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho lao động chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu - Ảnh 1.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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