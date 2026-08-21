Đóng BHXH 25 năm, nghỉ hưu trong năm 2026: Lao động nam, nữ được hưởng lương hưu bao nhiêu?

Người lao động đã đóng BHXH 25 năm và nghỉ hưu trong năm 2026 sẽ được tính mức hưởng theo quy định mới, với tỷ lệ khác nhau giữa nam và nữ.

Câu 1: Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, lao động nữ đóng 15 năm được tính tỷ lệ lương hưu bao nhiêu?

A. 40% mức bình quân

B. 45% mức bình quân (✓)

C. 50% mức bình quân

D. 55% mức bình quân

Giải thích:

Căn cứ Khoản 1, Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 được thông tin trên Báo Lao Động, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện được tính khởi điểm là 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng mốc 15 năm đóng.

Quy định này xác định căn cứ mức hưởng tối thiểu cho lao động nữ. Sau mốc 15 năm, mỗi năm đóng bổ sung sẽ được tích lũy thêm tỷ lệ hưởng cho tới khi đạt trần tối đa 75%.

Đáp án đúng là: B. 45% mức bình quân

Câu 2: Để nhận tỷ lệ lương hưu hằng tháng khởi điểm, lao động nam phải đóng tối thiểu bao nhiêu năm?

A. 12 năm đóng bảo hiểm

B. 15 năm đóng bảo hiểm

C. 18 năm đóng bảo hiểm

D. 20 năm đóng bảo hiểm (✓)

Giải thích:

Theo giải đáp pháp luật trên Báo Lao Động, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định mức hưởng lương hưu hằng tháng khởi điểm 45% của lao động nam yêu cầu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 20 năm.

Khác với quy định dành cho lao động nữ, lao động nam cần đạt cột mốc 20 năm mới được tính tỷ lệ khởi điểm này. Đây là căn cứ quan trọng để tính tỷ lệ tích lũy cho các năm đóng tiếp theo.

Đáp án đúng là: D. 20 năm đóng bảo hiểm

Khoản 1, Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định mức lương hưu hằng tháng tính bằng tỷ lệ hưởng nhân với mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. (Ảnh: Luật Việt Nam)

Câu 3: Khi vượt thời gian đóng tiêu chuẩn, mỗi năm đóng thêm được cộng bổ sung bao nhiêu phần trăm?

A. Cộng thêm 2% mỗi năm (✓)

B. Cộng thêm 3% mỗi năm

C. Cộng thêm 4% mỗi năm

D. Cộng thêm 5% mỗi năm

Giải thích:

Căn cứ Khoản 1, Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 trích dẫn trên Báo Lao Động, sau khi lao động nữ hoàn thành mốc 15 năm và lao động nam hoàn thành mốc 20 năm đóng bảo hiểm xã hội để đạt mức hưởng cơ bản 45%.

Đối với mỗi năm đóng thêm vượt quá mốc tiêu chuẩn trên, cả lao động nam và nữ đều được cộng thêm 2% mỗi năm vào mức hưởng hằng tháng. Quá trình tích lũy này kéo dài cho đến khi đạt tỷ lệ trần 75%.

Đáp án đúng là: A. Cộng thêm 2% mỗi năm

Câu 4: Trường hợp nữ giới tích lũy đủ 25 năm tham gia và nghỉ hưu năm 2026 nhận tỷ lệ bao nhiêu?

A. 55% mức bình quân

B. 60% mức bình quân

C. 65% mức bình quân (✓)

D. 70% mức bình quân

Giải thích:

Theo tư vấn pháp luật trên Báo Lao Động, lao động nữ có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu trong năm 2026 được tính tỷ lệ hưởng lương hưu cụ thể: 15 năm đầu tiên tương ứng mức 45%.

Thời gian 10 năm đóng bổ sung vượt mốc (từ năm thứ 16 đến 25) được nhân với 2% mỗi năm, cộng thêm 20%. Tổng cộng, tỷ lệ lương hưu hằng tháng lao động nữ được nhận là 65%.

Đáp án đúng là: C. 65% mức bình quân

Câu 5: Trường hợp nam giới tích lũy đủ 25 năm tham gia và nghỉ hưu năm 2026 nhận tỷ lệ bao nhiêu?

A. 50% mức bình quân

B. 55% mức bình quân (✓)

C. 60% mức bình quân

D. 65% mức bình quân

Giải thích:

Căn cứ quy định Luật Bảo hiểm xã hội 2024 trên Báo Lao Động, lao động nam có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu năm 2026 có cách tính: 20 năm đóng đầu tiên tương ứng mức khởi điểm 45%.

Khoảng thời gian 5 năm đóng vượt mốc (từ năm thứ 21 đến 25) được cộng thêm 2% mỗi năm, tương đương 10%. Như vậy, mức hưởng thực tế hằng tháng của lao động nam đạt 55%.

Đáp án đúng là: B. 55% mức bình quân