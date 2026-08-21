Xác minh hàng loạt giao dịch tổng giá trị hơn 559 tỷ đồng, công an TP.HCM khởi tố và tạm giam 40 bị can

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 6 vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam 40 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã chủ động nắm tình hình, phát hiện và triệt xóa đường dây cờ bạc quy mô lớn, với tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản ngân hàng được xác định bước đầu hơn 559 tỷ đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng PC02 phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến, sử dụng nhiều tài khoản để tổ chức, phân phối tài khoản cá cược cho nhiều người tham gia. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy tổng giá trị giao dịch liên quan lên đến gần 560 tỷ đồng.

Các bị đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an TP.HCM)

Tang vật thu giữ (Ảnh: Công an TP.HCM)

Các bị đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trước tính chất, quy mô và phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, tháng 6/2026 Phòng PC02 xác lập Chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ toàn bộ đường dây.

Tháng 7/2026, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành truy xét các đối tượng giữ vai trò quản lý, điều hành các “trang banh”, giao tài khoản cá cược cho các cấp dưới và người chơi. Cơ quan Công an đã triệu tập 50 đối tượng, thu giữ 50 điện thoại, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây được tổ chức thành nhiều nhóm, nhiều cấp trung gian; trong đó nổi lên các nhánh do Phạm Lê Đông, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Lợi, Đỗ Hoàng Thiện, Lê Hoàng Anh Kiệt, Đoàn Chính Thuần, Hồ Văn Dũng, Nguyễn Thành Nguyên, Phạm Văn Kiệt, Lê Phi Hoàng, Đoàn Tấn Vũ và một số đối tượng khác tham gia điều hành, tổ chức hoặc trực tiếp cá cược.

Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức để giao, nhận tài khoản và tiền cá cược; liên lạc chủ yếu qua ứng dụng trực tuyến và mạng xã hội, đồng thời phân chia tài khoản cá cược qua nhiều tầng, nhiều “nấc” nhằm mở rộng mạng lưới người chơi và gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra.

Một số tài khoản cá cược được các đối tượng khai nhận lấy từ các đầu mối tại Campuchia, sau đó chia nhỏ cho các cấp dưới để tiếp tục giao cho người chơi. Ngoài hình thức đặt cược trực tiếp trên website, nhiều đối tượng còn nhận cược riêng qua các ứng dụng nhắn tin với số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi trận.

Hiện, Ban Chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, triệu tập các đối tượng có liên quan; làm rõ nguồn cung cấp các tài khoản cá cược, dòng tiền giao dịch, vai trò của từng đối tượng và các đầu mối liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.