Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Đột kích' cơ sở giải trí trong đêm, phát hiện hàng chục dân chơi dương tính ma túy

| | Xã hội

Kiểm tra một cơ sở giải trí lúc rạng sáng, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện 17 người dương tính với chất ma túy.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phát hiện, triệt xóa một điểm có nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy trên địa bàn phường Đạo Thạnh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, khoảng 0h ngày 19/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Đạo Thạnh bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH ăn uống giải trí 268 Titan Club (nằm trên đường Phạm Thanh).

Lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH ăn uống giải trí 268 Titan Club trên đường Phạm Thanh.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong cơ sở đang có 31 khách và 10 nhân viên phục vụ. Lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy đối với toàn bộ những người có mặt. Kết quả, phát hiện 17 đối tượng dương tính với chất ma túy (gồm 14 nam và 3 nữ).

Quá trình đấu tranh điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng Lê Trí Linh (SN 2003, ngụ xã Bình Thành, Đồng Tháp) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi cư trú của Linh tại số 43/5 đường Đoàn Thị Nghiệp (Khu phố 12, phường Đạo Thạnh), cơ quan công an thu giữ 17 viên nén ma túy, nhiều gói nylon chứa ma túy cùng các dụng cụ, tang vật liên quan đến việc sử dụng và sang chiết trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Trí Linh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lê Trí Linh khai nhận toàn bộ số tang vật trên được mua về nhằm mục đích chia nhỏ bán lại cho các con nghiện để thu lời bất chính.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Trí Linh để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

Theo Chúc Trí - Trọng Tín

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều tỉnh miền Bắc sắp xuất hiện mưa to đến rất to, kéo dài trong nhiều ngày

Nhiều tỉnh miền Bắc sắp xuất hiện mưa to đến rất to, kéo dài trong nhiều ngày Nổi bật

Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9

Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9 Nổi bật

Truy nã Nguyễn Minh Thắng SN 1994

Truy nã Nguyễn Minh Thắng SN 1994

21:45 , 20/08/2026
Đồng Nai có tân Trưởng phòng Cảnh sát giao thông

Đồng Nai có tân Trưởng phòng Cảnh sát giao thông

20:59 , 20/08/2026
Tất cả người dân từng chuyển tiền cho Phan Thiện Đăng Khoa SN 1988 hãy liên hệ ngay với công an

Tất cả người dân từng chuyển tiền cho Phan Thiện Đăng Khoa SN 1988 hãy liên hệ ngay với công an

20:39 , 20/08/2026
Công an vừa phá chuyên án 'khủng', bắt giam Phạm Lê Đông và 39 người liên quan gần 560 tỷ đồng

Công an vừa phá chuyên án 'khủng', bắt giam Phạm Lê Đông và 39 người liên quan gần 560 tỷ đồng

19:38 , 20/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên