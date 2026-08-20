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Truy nã Nguyễn Minh Thắng SN 1994

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị ai phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Nguyễn Minh Thắng kịp thời thông báo cho cơ quan Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 20/8/2026 vừa cho biết đã ra quyết định truy nã Nguyễn Minh Thắng, sinh ngày 30/7/1994, trú tại tổ 18, khu phố 3, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, bị khởi tố về tội môi giới mại dâm.

Theo tài liệu điều tra, ngày 25/2/2025, Nguyễn Minh Thắng cùng Lê Trường Vũ, sinh năm 1990, trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, đã môi giới cho 3 cặp nam, nữ mua, bán dâm tại nhà nghỉ T.L. thuộc phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trường Vũ và Nguyễn Minh Thắng về tội môi giới mại dâm.

Quyết định truy nã đối tượng - Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi, Nguyễn Minh Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Minh Thắng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Nguyễn Minh Thắng kịp thời thông báo cho cơ quan Công an, Viện kiểm sát, UBND nơi gần nhất hoặc liên hệ Trung tá Tạ Trương Khắc Dũng - Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, số 117 đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0397.376.455 để phối hợp bắt giữ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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