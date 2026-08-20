Đồng Nai có tân Trưởng phòng Cảnh sát giao thông

Ngày 20/8, Công an TP.Đồng Nai tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP. Đồng Nai đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Võ, tân Trưởng phòng CSGT Đồng Nai

Theo quyết định của Giám đốc Công an TP.Đồng Nai được công bố tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Võ, Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) kể từ ngày 20/8/2026.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP. Đồng Nai đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ đối với Đại tá Nguyễn Văn Võ.



Lãnh đạo Công an TP. Đồng Nai chúc mừng tân Trưởng phòng CSGT

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Văn Võ bày tỏ vinh dự, trách nhiệm khi được Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Phòng CSGT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.