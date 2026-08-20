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Nhiều tỉnh miền Bắc sắp xuất hiện mưa to đến rất to, kéo dài trong nhiều ngày

| | Xã hội

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm nay, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng và khả năng còn kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/8), khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Tình trạng mưa lớn còn tiếp diễn ở các khu vực trên trong đêm nay và ngày mai.

Ngoài ra, theo dự báo, tại khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm nay sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và có khả năng còn kéo dài nhiều ngày.

Nhiều tỉnh miền Bắc sắp xuất hiện mưa to đến rất to, kéo dài trong nhiều ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bào Văn hóa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 20 và và ngày 21/8

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông; từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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