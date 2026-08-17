Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin mới về đợt mưa to đến rất to trong nhiều ngày liên tiếp ở Bắc Bộ

| | Xã hội

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm nay, Bắc Bộ sẽ bước vào đợt mưa dông diện rộng, trong đó các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ có mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/8), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, từ đêm nay đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tin mới về đợt mưa to đến rất to nhiều ngày liên tiếp ở Bắc Bộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: VTV

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và và ngày 18/8

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội thông báo đến tất cả người tham gia giao thông ngay từ hôm nay

Công an Hà Nội thông báo đến tất cả người tham gia giao thông ngay từ hôm nay Nổi bật

Công an đề nghị 400 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 400 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán thận giá 1,5 tỷ/ca, bắt 11 người

Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán thận giá 1,5 tỷ/ca, bắt 11 người

20:34 , 17/08/2026
Người lao động được nghỉ năm ngày dịp Quốc khánh 2/9

Người lao động được nghỉ năm ngày dịp Quốc khánh 2/9

20:20 , 17/08/2026
Vụ Huấn Hoa Hồng: Chiêu trò né thuế, livestream

Vụ Huấn Hoa Hồng: Chiêu trò né thuế, livestream

20:01 , 17/08/2026
XSMB 17/8 - Kết quả XSMB hôm nay thứ Hai ngày 17/8/2026

XSMB 17/8 - Kết quả XSMB hôm nay thứ Hai ngày 17/8/2026

18:28 , 17/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên