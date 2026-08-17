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Công an đề nghị 400 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để nộp phạt nguội theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 17/8/2026 đã thông báo danh sách phạt nguội trong tuần qua.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 01/8/2026 đến ngày 07/8/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, nhiều nhất là lỗi vi phạm vạch kẻ đường với 192 trường hợp và vượt đèn đỏ 100 trường hợp...

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Mức phạt lỗi vi phạm vạch kẻ đường theo Nghị định 168

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

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