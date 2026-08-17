Sắp có bãi đỗ xe, vườn hoa ở khu đất xen kẹt giữa đường Vành đai 1 và La Thành
Theo Phùng Linh |
17-08-2026 - 15:37 PM |
Xã hội
Hà Nội dự kiến đầu tư xây dựng tổ hợp bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc, vườn hoa và cây xanh trên dải đất xen kẹt rộng hơn 6.800 m² nằm giữa đường Vành đai 1 và La Thành (đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ).
Theo Phùng Linh
Tiền Phong
Theo Tiền Phong
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