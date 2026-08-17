Sắp có bãi đỗ xe, vườn hoa ở khu đất xen kẹt giữa đường Vành đai 1 và La Thành

Việc triển khai dự án nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xóa bỏ tình trạng lãng phí đất xen kẹt giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành. Đồng thời, công trình được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực dừng đỗ xe sai quy định, lập lại trật tự đô thị và từng bước nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân khu vực.