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Sắp có bãi đỗ xe, vườn hoa ở khu đất xen kẹt giữa đường Vành đai 1 và La Thành

| | Xã hội

Hà Nội dự kiến đầu tư xây dựng tổ hợp bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc, vườn hoa và cây xanh trên dải đất xen kẹt rộng hơn 6.800 m² nằm giữa đường Vành đai 1 và La Thành (đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ).

Nhằm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan đô thị, phường Ô Chợ Dừa chuẩn bị thực hiện dự án xây dựng tổ hợp bãi đỗ xe, vườn hoa và cây xanh trên dải đất xen kẹt giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (đoạn Hoàng Cầu – Láng Hạ).

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội. Quy mô đầu tư bao gồm các hạng mục: bãi đỗ xe, hệ thống trạm sạc, bể nước ngầm phục vụ phòng cháy chữa cháy, mái che tích hợp pin năng lượng, cùng không gian cây xanh, vườn hoa và hệ thống đường nội bộ.

Khu vực triển khai dự án có diện tích khoảng 6.803 m², là phần đất xen kẹt hình thành sau công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục).

Để phục vụ dự án, UBND phường Ô Chợ Dừa đang tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng trên toàn bộ khu đất.

Trong tổng số 159 trường hợp thuộc diện thu hồi đất, đến nay đã có 78 trường hợp đồng thuận, phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành đo đạc, kiểm đếm hiện trạng.

Cùng với đó, 81 hộ dân đã hoàn thành việc kê khai đất đai và tài sản gắn liền với đất, làm cơ sở để cơ quan chức năng lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định.

Một số ngôi nhà trên đường La Thành phải tạm dừng thi công do nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Việc triển khai dự án nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xóa bỏ tình trạng lãng phí đất xen kẹt giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành. Đồng thời, công trình được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực dừng đỗ xe sai quy định, lập lại trật tự đô thị và từng bước nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân khu vực.

Theo UBND phường Ô Chợ Dừa, địa phương đang tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 2/9, phấn đấu đưa toàn bộ dự án về đích trong năm 2027.

Theo Phùng Linh

Tiền Phong

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