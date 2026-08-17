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Hà Nội: Xe buýt va chạm xe máy, một cháu bé tử vong

| | Xã hội

Sáng 17/8, một vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy trên đường Nguyễn Trãi (Khương Đình, Hà Nội) khiến 1 cháu bé tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 7h30 cùng ngày, trước số 233 Nguyễn Trãi (Khương Đình, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, xe máy BKS 29BD-070.XX do một người phụ nữ điều khiển, trên xe chở theo một cháu bé, lưu thông trên đường Nguyễn Trãi đi Ngã Tư Sở. Khi đến địa điểm trên, xe của người phụ nữ va chạm với xe buýt BKS 29B-208.XX.

Vụ tai nạn khiến cháu bé tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng. Giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài theo hướng đi Ngã Tư Sở.

Nhận được tin báo lực lượng CSGT phối hợp với Công an sở tại có mặt tại hiện trường giải quyết vụ tai nạn, phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

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