Lịch tựu trường năm học 2026-2027 mới nhất của 23 tỉnh, thành

Tính đến sáng 16/8, 23 tỉnh, thành công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027, trong đó có lịch tựu trường của học sinh. Phần lớn địa phương bố trí học sinh lớp 1, 9 và 12 đến trường sớm hơn các khối còn lại khoảng một tuần. Theo lịch đã công bố, thời gian tựu trường phổ biến rơi vào khoảng 22-29/8.

TP.HCM là địa phương có lịch tựu trường sớm nhất trong danh sách. Từ ngày 17/8, học sinh các lớp 1, 5, 6, 9, 10 và 12 sẽ tựu trường. Các khối còn lại đến trường từ ngày 24/8.

Ở nhóm địa phương tổ chức tựu trường từ 22/8, Điện Biên, Hưng Yên, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Quảng Ninh và Sơn La quy định học sinh lớp 1, 9 và 12 có thể tựu trường sớm nhất ngày 22/8, các khối còn lại sớm nhất ngày 29/8.

Nhiều tỉnh, thành chọn ngày 24/8 cho học sinh đầu cấp, cuối cấp. An Giang, Cà Mau, Gia Lai, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ngãi và Vĩnh Long đều bố trí lớp 1, 9 và 12 tựu trường vào ngày này.

Riêng Nghệ An và Tuyên Quang lấy ngày 24/8 làm mốc tựu trường cho học sinh, không tách riêng các khối đầu cấp, cuối cấp.

Lịch tựu trường cụ thể của 21 tỉnh, thành như sau:

STT Tỉnh/ thành Lịch tựu trường 1 TP.HCM - Lớp 1, 5, 6, 9, 10, 12: Ngày 17/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 24/8 2 Tây Ninh - Mầm non, lớp 1: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 31/8 3 Hưng Yên - Lớp 1, 9, 12: Sớm nhất ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại: Sớm nhất ngày 29/8 4 Quảng Ninh - Lớp 1, 9, 12: Sớm nhất ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại: Sớm nhất ngày 29/8 5 Hải Phòng - Lớp 1, 9, 12: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 28/8 6 Lào Cai - Lớp 1, 9, 12: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 28/8 7 Tuyên Quang - Ngày 24/8 8 Điện Biên - Lớp 1, 9, 12: Sớm nhất ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại: Sớm nhất ngày 29/8 9 Bắc Ninh - Lớp 1, 9, 12: Ngày 21/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 27/8 10 Sơn La - Lớp 1, 9, 12: Sớm nhất ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại: Sớm nhất ngày 29/8 11 Lạng Sơn - Lớp 1, 9, 12: Sớm nhất ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại: Sớm nhất ngày 29/8 12 Ninh Bình - Lớp 1, 9, 12: Ngày 27/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 3/9 13 Gia Lai - Lớp 1, 9, 12: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 31/8 14 Hà Tĩnh - Lớp 1, 9, 12: Ngày 14/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 28/8 15 Vĩnh Long - Lớp 1, 9, 12: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 27/8 16 Cà Mau - Lớp 1, 9, 12: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 27/8 17 Nghệ An - Ngày 24/8 18 An Giang - Lớp 1, 9, 12: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 28/8 19 Lâm Đồng - Lớp 1, 9, 12: Sớm nhất ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 29/8 20 Quảng Ngãi - Lớp 1, 9, 12: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 29/8 21 Cần Thơ - Lớp 9, 12: 22/8- Mầm non, lớp 1: 24/8 - Tiểu học (trừ lớp 1): Ngày 26/8 - Học sinh THCS, THPT (trừ lớp 9, 12): Ngày 29/8 22 Thái Nguyên - Tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng (5/9) - Riêng lớp 1, lớp 9, lớp 12: Tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày khai giảng. 23 Huế - Học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10: Ngày 20/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 25/8.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ 8h-8h45 ngày 5/9, lễ khai giảng sẽ được tổ chức thống nhất trên toàn quốc. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính do địa phương lựa chọn, lãnh đạo địa phương chủ trì.