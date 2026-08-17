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Phát hiện tài xế tử vong trong ô tô dưới ruộng lúa

| | Xã hội

Một nam tài xế 57 tuổi ở Nghệ An được cho là bất tỉnh khi đang điều khiển xe dịch vụ, khiến phương tiện lao xuống ruộng. Người này sau đó được đưa đến trạm y tế nhưng đã tử vong.

Ngày 17/8, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) cho biết, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc một tài xế tử vong sau khi xe lao xuống ruộng.

Nạn nhân là ông N.M.P (57 tuổi, trú ở xã Tân Phú, Nghệ An), hành nghề lái xe dịch vụ.

Chiếc ô tô lao xuống ruộng bên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h50 cùng ngày, ông P. điều khiển ô tô từ xã Tân Phú qua xã Nghĩa Đồng để đón khách. Khi di chuyển được khoảng 1km, ông có dấu hiệu bất tỉnh, khiến chiếc xe mất lái, lao xuống ruộng ven đường.

Hành khách đi cùng xe sau đó thông báo cho nhân viên Trạm Y tế xã Nghĩa Đồng và đưa ông P. đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, nhân viên y tế không bắt được mạch, không đo được huyết áp, tim ngừng đập, đồng tử giãn. Ông P. được xác định đã tử vong.

Trạm Y tế xã Nghĩa Đồng đã báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan công an, đồng thời liên hệ người nhà nạn nhân đến làm việc, đưa thi thể về nhà lo hậu sự.

Chiếc xe được cẩu lên từ ruộng sau tai nạn.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô bị hư hỏng, một số cột mốc giao thông bên đường bị húc đổ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm, điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo Thu Hiền

Tiền Phong

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