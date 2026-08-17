Danh tính nữ du khách trộm tài sản hơn 500 triệu đồng trong biệt thự lúc 2 giờ sáng

Số đồ hiệu bị mất trộm trị giá hơn 500 triệu đồng

Sáng 17/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, chỉ sau hơn 1 ngày tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phối hợp Công an phường Điện Bàn Đông và Công an phường Hải Châu nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài xảy ra tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Điện Bàn Đông, thu hồi toàn bộ số tài sản bị mất, trị giá theo trình báo hơn 500 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an phường Điện Bàn Đông về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một cơ sở lưu trú thuộc TDP Hà My Đông A, phường Điện Bàn Đông.

Theo trình báo, một du khách quốc tịch Saudi Arabia đang lưu trú tại đây bị kẻ gian đột nhập vào phòng, lấy trộm 01 đồng hồ Rolex, 01 túi đeo Louis Vuitton, 01 kính râm Bulgari và 01 túi xách Hapas. Tổng giá trị tài sản theo trình báo hơn 500 triệu đồng.

Xác định vụ việc xảy ra tại khu vực tập trung đông du khách, người nước ngoài, tài sản bị mất có giá trị lớn, có nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và môi trường du lịch của địa phương, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng phối hợp điều tra, truy xét.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhận định đối tượng gây án có sự quan sát, nghiên cứu địa bàn và lợi dụng đặc điểm khu vực có nhiều du khách để thực hiện hành vi trộm cắp.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Điện Bàn Đông tổ chức rà soát, xác minh những trường hợp có biểu hiện nghi vấn, đồng thời vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin phục vụ công tác truy tìm đối tượng.

Lời khai của nữ du khách

Đến khoảng 21h30 ngày 9/8, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Enola Iugai (SN 1987, nữ, quốc tịch Liên bang Nga), đang lưu trú tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Hải Châu, là đối tượng nghi vấn nên triệu tập về cơ quan Công an để đấu tranh, làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2h ngày 8/8, Enola Iugai đi bộ đến khu vực cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Điện Bàn Đông. Đối tượng đi vào khu vực Villa, mở cửa một số phòng để tìm tài sản.

Khi phát hiện một căn Villa không khóa cửa, phía trước phòng khách có 2 túi xách để trên bàn và không có người trông coi, đối tượng đã lén lút lấy cả hai túi rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Sau khi đến khu vực đất trống tại biển An Bàng, đối tượng kiểm tra bên trong và phát hiện 01 đồng hồ cùng 01 kính mắt, sau đó cất giữ toàn bộ số tài sản trộm cắp.

Sáng cùng ngày, Enola Iugai đón xe dịch vụ vào khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng nhằm lẩn trốn và tìm cách tiêu thụ tài sản. Tuy nhiên, đến khoảng 21h ngày 9/8, đối tượng đã bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hải Châu bắt giữ.

Lực lượng Công an đã tạm giữ 01 đồng hồ Rolex; 01 túi đeo bằng da màu nâu có chữ LV; 01 túi xách bằng da màu đen có chữ Hapas; 01 hộp kính màu đen, bên trong có 01 kính đeo màu đen có chữ Bvlgari.

Qua đấu tranh, Enola Iugai khai nhận sau khi nhập cảnh Việt Nam ngày 29/7/2026, đối tượng đến khu vực biển An Bàng sinh sống. Do không có việc làm, không còn tiền để trang trải cuộc sống, Enola Iugai nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Enola Iugai về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, đấu tranh mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng làm rõ vụ án, thu hồi tài sản có giá trị lớn góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của du khách, đồng thời khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện trên địa bàn.