Danh sách phạt nguội tuần qua, các chủ xe nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an tỉnh Cao Bằng vừa thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông trong tuần từ ngày 05/8/2026 đến ngày 11/8/2026.

Theo đó, phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 49 trường hợp bị phạt nguội. Trong đó phần lớn là lỗi Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Công an tỉnh Cao Bằng yêu cầu sau khi đăng thông báo này người vi phạm đến trụ sở: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thanh (Tổ dân phố Sông Hiến 05 cũ), phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục quán triệt đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác.

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ