Nguyễn Thanh Sửu SN 1997 từ Campuchia trở về Việt Nam đầu thú

Ngày 16/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường công tác xác minh, truy bắt, vận động đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, xác minh, truy tìm các đối tượng đang lẩn trốn, nhất là những đối tượng liên quan đến các vụ án ma túy tạm đình chỉ.

Trong quá trình thực hiện, các tổ công tác không quản ngại khó khăn, kiên trì tiếp xúc, vận động thân nhân, tìm cách tác động để đối tượng nhận thức rõ hành vi vi phạm và tự nguyện trở về đầu thú.

Một trong những trường hợp được vận động thành công là Nguyễn Thanh Sửu, sinh năm 1997, trú tại khu Phú Hải, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã số ngày 20/6/2025 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu điều tra, tháng 12/2024, Sửu có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Trung Nghĩa, sinh năm 1988, trú tại xã Quảng Hà. Sau khi Nghĩa cùng một số đối tượng liên quan bị bắt giữ, Sửu đã bỏ trốn sang Campuchia, thay đổi nơi ở, làm nhiều nghề khác nhau để lẩn trốn và kiếm sống.

Sau khi xác định Sửu đang ở Campuchia, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung nắm tình hình về nhân thân, gia đình và các mối quan hệ của đối tượng.

Qua đó, tổ công tác nhận thấy Sửu là người sống tình cảm, có sự gắn bó với gia đình, đặc biệt là bố mẹ, vợ con.

Từ nhận định này, cán bộ Công an đã kiên trì tiếp xúc, vận động thân nhân hỗ trợ thiết lập liên lạc với Sửu, phân tích để đối tượng hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc tiếp tục lẩn trốn, đồng thời giải thích về chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội tự nguyện ra đầu thú.

Qua những cuộc trao đổi trực tiếp với cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Sửu dần nhận thức rõ hành vi phạm tội của bản thân, hiểu rằng việc trốn tránh không thể kéo dài và bày tỏ mong muốn được trở về Việt Nam để đối diện với hành vi sai phạm, nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 13/8, Nguyễn Thanh Sửu đã trở về Việt Nam và đến Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở nước ngoài trở về đầu thú là kết quả của quá trình nắm tình hình, xác minh, phân tích nhân thân và kiên trì vận động của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Qua đó không chỉ góp phần kéo giảm số đối tượng truy nã, giải quyết các vụ án đang tạm đình chỉ mà còn cho thấy hiệu quả của công tác vận động, cảm hóa, thuyết phục đối tượng từ bỏ ý định tiếp tục lẩn trốn, tự nguyện chấp hành pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang hoàn tất hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý Nguyễn Thanh Sửu theo quy định của pháp luật.