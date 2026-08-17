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Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Khiết Toàn SN 2002

| | Xã hội

Đối tượng Văn Khiết Toàn bị bắt vì có liên quan đến ma túy.

Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phối hợp Công an xã Hương Mỹ thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Khiết Toàn (sinh năm 2002, cư trú ấp Thạnh Đông, xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội mua bán trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Khiết Toàn SN 2002 - Ảnh 1.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định đối với Văn Khiết Toàn (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Toàn là người đang bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Tuy nhiên, trong thời gian quản lý sau cai, Toàn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy và có hành vi bán ma túy cho người khác.

Cụ thể, ngày 8/6, Toàn mua ma túy của một đối tượng (chưa rõ thông tin) với số tiền 700 nghìn đồng để sử dụng.

Sau khi mang về nhà, Toàn đã rủ và cho một số người khác cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở. Kết quả giám định tang vật thu giữ của những người có liên quan xác định có tìm thấy chất ma túy loại Methamphetamine.

Đến ngày 9/6, Toàn tiếp tục có hành vi bán ma túy cho L.H.A (sinh năm 1997, ngụ địa phương).

Tại cơ quan Công an, Toàn thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; kết quả xét nghiệm Toàn dương tính với chất ma túy, loại Methamphetamine.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở của Toàn.

Hiện vụ việc, đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Khiết Toàn SN 2002 - Ảnh 2.

Các mức xử phạt liên quan đến ma tuý theo quy định hiện hành (Ảnh được tạo bởi AI).

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
bắt tạm giam

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