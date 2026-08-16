Bắt giữ nhân viên casino Hoàng Trinh Bảo lúc 22 giờ 30 phút

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã truy xét, làm rõ Hoàng Trinh Bảo (SN 1985, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nhân viên Casino ở xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng, là đối tượng thực hiện vụ trộm 120.000 USD.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12/8, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của một nhóm khách về việc bị mất số tiền lớn tại Casino ở xã Duy Nghĩa. Theo trình báo ban đầu, số tiền bị mất là 160.000 USD.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự lập tức chỉ đạo nhiều Tổ công tác gồm các Điều tra viên, Trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm tập trung lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức điều tra tại hiện trường, thu thập thông tin và khẩn trương truy xét đối tượng.

Qua phân tích hiện trường và tài liệu thu thập được, các trinh sát nhận định người gây án có sự nghiên cứu về địa điểm, nắm được phương thức quản lý, cất giữ tài sản. Lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung rà soát nhân viên công ty và những người đến tham gia đánh bạc tại đây trong thời gian xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Hoàng Trinh Bảo chính là đối tượng gây án và khẩn trương bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Bảo khai nhận, do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định trộm tài sản tại nơi mình làm việc. Do biết thời gian giao ca, quy trình bàn giao và vị trí cất giữ tiền, Bảo đã lên kế hoạch thực hiện.

Vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 12/8, sau khi bàn giao ca, lợi dụng lúc nhân viên thu ngân rời khỏi quầy, không có người quản lý số tiền trong tủ gỗ, Bảo lén mở ngăn tủ, lấy một bó tiền USD rồi rời khỏi công ty. Về nhà kiểm đếm, Bảo xác định số tiền lấy được là 120.000 USD.

Đối tượng cất 100.000 USD vào két sắt, mang 20.000 USD đến một tiệm vàng trên đường Hùng Vương đổi được 519 triệu đồng, sau đó sử dụng 33 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Lực lượng Cảnh sát hình sự đã thu giữ 486 triệu đồng tiền mặt, 120.000 USD, 1 điện thoại iPhone 16 Pro Max, 1 xe máy Grande cùng một số tư trang của đối tượng.

Hiện Phòng CSHS đang tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Trinh Bảo về hành vi "Trộm cắp tài sản"; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiến công khám phá vụ án chỉ sau hơn 14 giờ truy xét một lần nữa khẳng định sự nhạy bén, sắc sảo trong nhận định, khoanh vùng đối tượng cùng tinh thần tấn công tội phạm quyết liệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng.

Các trinh sát đã khẩn trương lần theo từng dấu vết, sàng lọc nhiều nguồn thông tin, nhanh chóng xác định đúng đối tượng gây án; qua đó thể hiện bản lĩnh, năng lực nghiệp vụ và quyết tâm không để tội phạm có cơ hội che giấu hành vi, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định cho hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.

Từ vụ việc trên cho thấy, chỉ một sơ hở trong quản lý cũng có thể trở thành cơ hội để đối tượng nảy sinh và thực hiện hành vi phạm tội, nhất là tại những nơi thường xuyên lưu giữ, giao nhận tiền và tài sản có giá trị lớn.

Các cơ quan, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, siết chặt quy trình quản lý, phân định rõ trách nhiệm, kiểm soát nghiêm người được tiếp cận tài sản; đặc biệt không để xuất hiện "khoảng trống" trong thời điểm giao ca, bàn giao. Phòng ngừa từ những sơ hở nhỏ chính là cách hiệu quả để ngăn chặn những thiệt hại lớn có thể xảy ra.