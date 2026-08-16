Công an xác minh, quản lý trường hợp Trần Thị Thúy Hằng SN 1994

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ thành công Nguyễn Xuân Vinh (SN 1983, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), đối tượng bị truy nã về hành vi trốn tránh chấp hành án.

Vinh bị Tòa án tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Đánh bạc” và được hưởng án treo. Sau đó, do vi phạm các quy định trong thời gian chấp hành án, Tòa án quyết định buộc Vinh phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 26/12/2023, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Nam (nay là Công an thành phố Đà Nẵng) ban hành quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Vinh.

Do Vinh thường xuyên thay đổi nơi ở, tìm cách che giấu tung tích, né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng nên công tác xác minh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp vẫn kiên trì bám địa bàn, xác minh từng manh mối, phối hợp với các lực lượng liên quan để củng cố thông tin.

Đến đầu tháng 8/2026, lực lượng Công an xác định Nguyễn Xuân Vinh đang lẩn trốn tại tỉnh Nghệ An. Tổ công tác nhanh chóng xây dựng phương án, triển khai truy bắt và đến ngày 13/8 đã bắt giữ thành công đối tượng, kết thúc gần 3 năm Vinh trốn tránh việc chấp hành bản án của Tòa án.

Quản lý, rà soát các đối tượng có biểu hiện bỏ đi khỏi nơi cư trú

Không chỉ tập trung truy bắt các đối tượng đã có quyết định truy nã, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp còn chủ động quản lý, rà soát, xác minh những người chấp hành án tại cộng đồng có biểu hiện bỏ đi khỏi nơi cư trú, qua đó kịp thời phòng ngừa, không để phát sinh trường hợp trốn tránh chấp hành án dẫn đến bị truy nã.

Điển hình, đơn vị đã xác minh, quản lý trường hợp Trần Thị Thúy Hằng (SN 1994, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), bị phạt 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 4/2026; trường hợp Dương Thị Huỳnh Nga (SN 1988, trú phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng), bị xử phạt tù về các tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả trên thể hiện tinh thần “kiên trì xác minh, chủ động phòng ngừa, quyết liệt truy bắt, không để phát sinh truy nã” của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, góp phần bảo đảm việc chấp hành nghiêm các bản án, quyết định của Tòa án, giữ vững kỷ cương, pháp luật và an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp khuyến cáo những người đang chấp hành án tại cộng đồng phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, chấp hành sự quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền; không tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú hoặc tìm cách trốn tránh việc chấp hành án.

Đối với những người đã bỏ trốn, đang bị truy nã, việc tiếp tục lẩn trốn không làm mất nghĩa vụ chấp hành bản án mà còn có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý theo quy định. Những người này cần chủ động trình diện, chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Lực lượng Công an cũng đề nghị gia đình, người thân tích cực vận động, thuyết phục người đang lẩn trốn sớm ra trình diện; không che giấu, tiếp tay hoặc tạo điều kiện để tiếp tục trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.