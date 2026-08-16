Thời gian làm việc trước khi vào viên chức có được tính nâng lương?

Gửi câu hỏi tới Bộ Nội vụ, một số viên chức cho biết đã có thời gian làm chuyên môn nghiệp vụ và hưởng mức lương tối thiểu vùng. Sau đó, họ được điều chuyển về đơn vị sự nghiệp tự chủ cấp xã vẫn với vị trí chuyên môn nghiệp vụ đó và hưởng mức lương bậc 1 hệ số 2,34. Nếu được xét tuyển viên chức từ tháng 8/2026 thì thời gian tính bậc lương sẽ ra sao?

(Ảnh minh họa)

Giải đáp vấn đề này, Bộ Nội vụ viện dẫn Luật Viên chức quy định, viên chức được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm đó và đơn vị có nhu cầu về vị trí việc làm.

Việc thay đổi vị trí việc làm do cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. Triển khai Luật Viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2026 quy định về vị trí việc làm viên chức và Nghị định số 259/2026 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Do vậy, với trường hợp này cần trao đổi với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được xem xét, giải quyết.

Thời gian công tác được thực hiện ra sao?

Cũng gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, một cán bộ đang làm công tác nghiên cứu cho biết, từ ngày 12/12/2022 đến nay đã được tuyển dụng làm viên chức và tiếp tục thực hiện công việc chuyên môn.

Theo Nghị định số 170/2025 của Chính phủ, người được xem xét tiếp nhận phải là viên chức và đáp ứng điều kiện có “đủ 5 năm công tác” trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đối với trường hợp thời gian công tác không liên tục và chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn đồng thời quy định "kể cả thời gian công tác nếu có trước đó" ở các vị trí công việc theo quy định. Vậy quy định về "5 năm công tác" và "kể cả thời gian công tác nếu có trước đó" được thực hiện cụ thể ra sao?

Lý giải trường hợp này, Bộ Nội vụ nêu rõ, Nghị định số 170/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 300/2026/NĐ-CP) thì một số trường hợp quy định phải có đủ 5 năm công tác trở lên làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp và yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Theo đó, thời gian công tác theo quy định tại thời điểm này là thời gian liên tục trước khi tiếp nhận vào làm công việc ở trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (không tính thời gian tập sự, thử việc nếu có), có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và xếp lương tương ứng với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nhân lực đáp ứng được ngay yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xem xét, tiếp nhận vào làm công chức với chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu mà không phải là công chức…