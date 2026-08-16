Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý dự án; mở rộng điều tra vụ án làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố bị can Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thành phố Huế

Báo CAND cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố hình sự vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Xuân Hậu (sinh năm 1972, trú Khu đô thị An Cựu City, phường An Cựu, TP Huế), Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

rước đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an thành phố Huế về công tác đảm bảo an ninh kinh tế tại các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện các dấu hiệu sai phạm tại “Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Thành phố Huế)” (gọi tắt là Dự án khu xử lý rác Hương Bình).

Sau đó, Phòng An ninh kinh tế Công an Thành phố Huế đã chuyển hồ sơ vụ việc qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Huế để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Dự án khu xử lý rác Hương Bình được triển khai xây dựng tại xã Bình Điền do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thành phố Huế làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ năm 2018, dự kiến hoàn thành vào năm 2022, tổng mức đầu tư hơn 86 tỷ đồng.

Đến nay, sau nhiều lần gia hạn tiến độ, dự án vẫn chưa về đích. Tình trạng dự án chậm tiến độ nghiêm trọng đã gây nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lực ngân sách Nhà nước.

Việc xác định lãng phí được căn cứ vào Điều 11 và khoản 3 Điều 12 Thông tư liên tịch số 11/2025 ngày 20/12/2025 về hướng dẫn việc xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến lãng phí theo quy định của Bộ luật Hình sự. Điều 11 và khoản 3 Điều 12 của Thông tư liên tịch số 11/2025 quy định cụ thể về phương pháp xác định thiệt hại lãng phí trực tiếp và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng…

Trước đó, Thanh tra Thành phố Huế cũng đã ban hành kết luận thanh tra đối với Dự án khu xử lý rác Hương Bình. Thanh tra cho rằng, tiến độ thi công kéo dài đã ảnh hưởng đến chất lượng công trình và dự án gặp khó trong việc xác định thời điểm đưa vào vận hành khai thác.

Đặc biệt, đã có sự mất cân đối giữa công suất thiết kế và nguồn cung rác thực tế cho Dự án khu xử lý rác Hương Bình. Dự án được thiết kế với công suất 150 tấn/ngày đêm.

Tuy nhiên, hiện phần lớn rác thải sinh hoạt ở Thành phố Huế được xử lý tại nhà máy Điện rác Phú Sơn với công suất khoảng 600 tấn/ngày đêm. Khối lượng còn lại có thể đưa về Hương Bình chỉ khoảng 40 tấn/ngày đêm.

Sự khác biệt lớn giữa công suất thiết kế 150 tấn/ngày và lượng rác thực tế chưa đến 50 tấn/ngày đặt ra câu hỏi căn bản về tính khả thi và hiệu quả đầu tư của bãi rác này...

Tháng 4/2026, Viện KSND khu vực 3 - Huế cũng đã có kiến nghị khắc phục tồn tại, nhằm tránh lãng phí đầu tư công tại Dự án khu xử lý rác Hương Bình.

Theo Viện KSND Khu vực 3 – Huế, qua nghiên cứu kết luận thanh tra của Thanh tra Thành phố Huế và trực tiếp xác minh tại công trường, đơn vị ghi nhận nhiều hạng mục của dự án vẫn còn dở dang. Trong đó, phần gia cố mái taluy tại tuyến số 2 và tuyến số 3 bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa bão hiện vẫn đang tiếp tục thi công.

Đáng chú ý, một số thiết bị phòng cháy, chữa cháy đã được nghiệm thu và thanh toán nhưng chưa được lắp đặt tại công trình. Theo xác minh, các thiết bị này hiện vẫn được bảo quản tại kho của đơn vị thi công.

Ngoài ra, tại các ô chôn lấp số 1 và số 3, lớp màng chống thấm HDPE chưa được che phủ hoàn toàn do hạng mục lưới ô địa kỹ thuật Geocell chưa thi công xong. Nếu tiếp tục kéo dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình và tuổi thọ các hạng mục kỹ thuật.

Một số gói thầu khác như nhà điều hành, nhà để xe cũng đang trong quá trình triển khai, khiến tiến độ tổng thể của dự án tiếp tục chậm so với kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Viện KSND Khu vực 3 – Huế nhận định chủ đầu tư đã có những biện pháp xử lý nhất định đối với các nhà thầu vi phạm, chậm tiến độ như xử phạt vi phạm hợp đồng, thậm chí chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu không khắc phục sai phạm.

Tuy nhiên, cơ quan kiểm sát cho rằng công tác quản lý đầu tư xây dựng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần tiếp tục chấn chỉnh để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng công trình khi đưa vào vận hành.

Viện KSND Khu vực 3 - Huế đề nghị chủ đầu tư khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại theo kết luận thanh tra; tăng cường công tác bảo quản vật tư, thiết bị; hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng công trình; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa dự án vào vận hành, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực đầu tư công...

Đối tượng La Đức Long, nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung. Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa

Mở rộng vụ án làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng, khởi tố thêm 6 bị can

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình.

Qua đó, ngày 12/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 6 bị can có liên quan, nâng tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án lên 15 bị can.

Trước đó, ngày 15/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, trong đó tạm giam 5 bị can về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, ngoài các bị can đã bị khởi tố, một số doanh nghiệp, cá nhân đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung để lập khống phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, nhằm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công các công trình.

Cụ thể, đầu năm 2025, Vũ Mai Trung, Giám đốc và Lê Văn Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông Thạch Thành, đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung đặt làm khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu để hoàn thiện hồ sơ hoàn công.

Qua xác minh, cơ quan Công an tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng hồ sơ thí nghiệm giả tại Công ty TNHH Tân Nam Thành.

Theo đó, Mai Văn Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật và Phạm Bá Tuấn, nhân viên kỹ thuật, đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung để lập khống hồ sơ thí nghiệm, sau đó sử dụng các hồ sơ này hoàn thiện hồ sơ hoàn công gửi chủ đầu tư.

Tại Công ty Địa ốc Trường Sơn, trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2026, Phạm Hữu Khải, Giám đốc Công ty đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung để lập khống hồ sơ thí nghiệm phục vụ hoàn thiện hồ sơ hoàn công một số công trình nhà ở.

Theo yêu cầu của Khải, La Đức Long, nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, đã trực tiếp lập khống 105 phiếu kết quả thí nghiệm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng.

Trong đó, Mai Văn Dũng, Phạm Bá Tuấn, Vũ Mai Trung và Lê Văn Trung bị khởi tố về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự; Phạm Hữu Khải theo khoản 2 Điều 341; La Đức Long về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3 Điều 341.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Với việc khởi tố thêm 6 bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bước đầu làm rõ trách nhiệm của từng đối tượng có hành vi đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng các phiếu kết quả thí nghiệm giả trong quá trình hoàn thiện hồ sơ công trình.

Vụ án là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thí nghiệm, kiểm định công trình, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; bảo đảm tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình thi công, nghiệm thu và hoàn công công trình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép tại đồi keo. Ảnh Báo CAND

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng đưa hối lộ, nhận hối lộ

Theo Báo CAND, tối 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Lương Văn Phùng và Trần Thị Lệ Hằng (cùng trú xã Krông Á) để điều tra về hành vi “Đưa hối lộ” cùng Lê Ngọc Ánh (Trưởng phân trường II Krông Á thuộc công ty lâm nghiệp M’Đrắk) về hành vi “Nhận hối lộ”.

Theo điều tra ban đầu, thực hiện chủ trương chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm, nổi cộm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung những địa bàn có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Qua đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi keo thuộc Tiểu khu 780, thôn 4, xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk nên đã triển khai lực lượng bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan điều tra đã làm rõ, nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép này do Lương Văn Phùng và Trần Thị Lệ Hằng cầm đầu. Cả hai có vai trò tổ chức, chỉ đạo hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi keo.

Mở rộng điều tra, Phùng và Ánh khai nhận, để đưa được người vào khu vực này khai thác vàng trái phép, cả hai đã liên hệ, đưa tiền cho Lê Ngọc Ánh để Ánh bỏ qua hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi keo, không xử lý theo quy định.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND Thành phố Huế

Ngày 14/8, TAND Khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ của VKSND và TAND TP Huế liên quan đến tội “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”.

Các bị cáo gồm: Thái Thị Hồng Vân (SN 1974, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế) - cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế - bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a, khoản 3, Điều 354 Bộ luật Hình sự; bị cáo Trần Nhơn Vượng (SN 1964, trú phường Thuận Hóa, TP Huế) - cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế - bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm c, đ khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trần Xuân Phú (SN 1982, trú phường Phú Xuân, TP Huế) - cựu Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 1, Điều 354 Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo Trần Anh Tú (SN 1980, trú phường Phú Xuân, TP Huế) là lái xe của TAND thị xã Hương Thủy cũ bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 3, Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo bị truy tố do có liên quan đến một vụ đánh bạc. Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nhơn Vượng để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”. Cùng tội danh, Trần Xuân Phú cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Liên quan vụ án, Thái Thị Hồng Vân cũng bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ” và Trần Anh Tú bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Sau khi Thái Thị Hồng Vân bị khởi tố, bị can đã bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng. Trần Nhơn Vượng bị Ban Thường vụ Thành ủy Huế thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, do hàng loạt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt, nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa. Theo quyết định của HĐXX, phiên tòa dự kiến được mở lại vào ngày 25/8 tới.

Được biết, liên quan vụ án này, VKSND Tối cao đã ủy quyền cho TAND Khu vực 1 và VKSND Khu vực 1 tổ chức xét xử.



