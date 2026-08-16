Thông tin quan trọng đến tất cả người dân đang dùng VNeID từ 15/8

Từ ngày 15/8, nhiều công dân Việt Nam sử dụng ứng dụng VNeID có thể được miễn hoặc giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định mới của Chính phủ.

Chính sách được quy định tại Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Đây là một trong những giải pháp nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng công dân số và phát triển hệ sinh thái số quốc gia.

Theo nghị quyết, đối tượng được hưởng chính sách là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID, đồng thời đã tích hợp đầy đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

Công dân có tài khoản VNeID mức 2, tích hợp đầy đủ 5 loại giấy tờ theo quy định, sẽ được miễn hoặc giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến từ ngày 15/8/2026. (Ảnh: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh Sơn La)

Các thông tin bắt buộc gồm giấy khai sinh; thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử.

Ngoài các dữ liệu cơ bản nêu trên, tùy từng thủ tục hành chính cụ thể, người dân có thể phải bổ sung thêm các loại giấy tờ chuyên ngành như giấy phép lái xe, đăng ký xe, văn bằng, chứng chỉ, mã số thuế cá nhân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký kết hôn, lý lịch tư pháp hoặc các giấy tờ liên quan khác.

Những người đáp ứng đủ điều kiện sẽ được xem xét miễn, giảm phí và lệ phí đối với nhiều thủ tục hành chính phổ biến. Trong đó có các thủ tục đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cấp giấy phép lái xe; cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; đăng ký cư trú; cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh và tem AB.

Ngoài ra, chính sách cũng áp dụng với một số thủ tục hộ tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khai thác và cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, cũng như nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô và xe máy.

Bên cạnh ưu đãi về phí và lệ phí, Chính phủ cũng đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng tiện ích của VNeID, hướng tới xây dựng ứng dụng này thành nền tảng số phục vụ toàn diện cho người dân.

Theo định hướng mới, VNeID sẽ hỗ trợ truy cập dữ liệu số cá nhân, thực hiện định danh và xác thực điện tử, đồng thời cung cấp miễn phí dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho cá nhân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ứng dụng cũng sẽ được tăng cường khả năng liên kết với tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng và tài khoản tiền di động nhằm phục vụ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và các giao dịch hợp pháp khác.

Chính phủ kỳ vọng VNeID sẽ từng bước trở thành kênh giao tiếp chính thức, an toàn giữa người dân với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp cùng các tổ chức, cá nhân liên quan trong môi trường số.

Theo Trang Thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh Sơn La