Người đi xe máy, ô tô cảnh giác với tin nhắn giả mạo liên quan giao thông

Công an phường Âu Cơ (tỉnh Phú Thọ) ngày 12/8 đã cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo tin nhắn thông báo vi phạm giao thông dành cho chủ xe máy, ô tô, dẫn dụ truy cập các trang dịch vụ công giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Được biết, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo tiếp tục sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng, trong đó đáng chú ý là hình thức gửi tin nhắn hoặc thông báo giả mạo liên quan đến vi phạm giao thông. Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm, các đối tượng tạo ra đường link, trang thông tin hoặc cổng dịch vụ công giả mạo để dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP.

Vì vậy, Công an phường Âu Cơ khuyến cáo người dân không để một tin nhắn giả khiến mình mất tiền và mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, tốt nhất cần xóa ngay để tránh rắc rối về sau.

Từ tin nhắn giả đến chiếm đoạt tài sản

Thủ đoạn thường bắt đầu bằng việc đối tượng gửi tin nhắn hoặc thông báo giả mạo, trong đó thông báo người dân có liên quan đến một hành vi vi phạm giao thông và yêu cầu kiểm tra hoặc xử lý vi phạm.

Sau đó, tin nhắn sẽ kèm theo đường link dẫn đến một trang giả mạo cổng dịch vụ công hoặc trang thông tin điện tử, yêu cầu người nhận truy cập để "tra cứu", "nộp phạt" hoặc "xác minh thông tin". Các trang này được thiết kế nhằm tạo cảm giác giống kênh chính thức để người dân mất cảnh giác.

Khi nạn nhân truy cập, trang giả có thể yêu cầu nhập nhiều thông tin như họ tên, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ, mã OTP hoặc các dữ liệu bảo mật khác. Ở bước tiếp theo, đối tượng còn có thể yêu cầu người dân tải, cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại theo hướng dẫn.

Một khi có được thông tin hoặc quyền truy cập cần thiết, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản, thực hiện giao dịch trái phép, chiếm đoạt tiền hoặc tiếp tục sử dụng những thông tin thu thập được để thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

5 dấu hiệu cảnh báo cần đặc biệt chú ý

Theo cảnh báo của Công an phường Âu Cơ, người dân cần thận trọng khi nhận được những tin nhắn yêu cầu "xử lý gấp", thúc giục thực hiện ngay để tránh bị phạt hoặc phát sinh hậu quả.

Dấu hiệu tiếp theo là tin nhắn có chứa đường link lạ, tên miền bất thường hoặc không thuộc các kênh thông tin chính thức. Người dân cũng cần cảnh giác cao độ nếu được yêu cầu cung cấp OTP, mật khẩu, mã PIN hoặc thông tin bảo mật ngân hàng.

Ngoài ra, việc yêu cầu tải và cài đặt ứng dụng từ đường link lạ, nguồn không chính thức là một dấu hiệu nguy hiểm. Đặc biệt, nếu người gửi yêu cầu chuyển tiền, nộp phạt hoặc thanh toán vào tài khoản cá nhân, ví điện tử hay thông qua phương thức bất thường, người dân tuyệt đối không thực hiện khi chưa xác minh.

Nếu làm theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo, người dân có thể phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng như mất tiền trong tài khoản, bị lộ thông tin cá nhân, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị đánh cắp các thông tin bảo mật.

Nguy hiểm hơn, thông tin đã bị thu thập có thể tiếp tục được các đối tượng sử dụng để thực hiện những hành vi lừa đảo khác, gây thiệt hại không chỉ cho nạn nhân mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến người thân, bạn bè và các mối quan hệ có liên quan.

Ghi nhớ "6 không" để phòng tránh lừa đảo

Để chủ động phòng ngừa, Công an phường Âu Cơ khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 không".

Trước hết, không bấm vào các đường link lạ được gửi qua SMS, Zalo, mạng xã hội hoặc email.

Thứ hai, không cung cấp OTP, mật khẩu, mã PIN, số thẻ hoặc thông tin tài khoản cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Thứ ba, không cài đặt ứng dụng từ đường link hoặc nguồn không rõ nguồn gốc.

Thứ tư, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh rõ danh tính và nội dung vụ việc.

Thứ năm, khi nhận được thông báo vi phạm bất thường, cần không hoảng loạn, không vội làm theo hướng dẫn được gửi trong tin nhắn.

Thứ sáu, không tự xử lý khi nghi ngờ mà cần chủ động liên hệ cơ quan Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để xác minh thông tin.

Công an phường Âu Cơ nhấn mạnh, cơ quan Công an không yêu cầu người dân cung cấp OTP, mật khẩu hoặc thông tin bảo mật tài khoản qua tin nhắn hay các đường link không rõ nguồn gốc. Khi nhận được thông báo liên quan đến vi phạm, người dân cần chủ động kiểm tra, xác minh thông tin qua các kênh chính thức.

Công an cũng không yêu cầu người dân chuyển tiền nộp phạt vi phạm giao thông qua tin nhắn, cuộc gọi hoặc các đường link không chính thống. Để tra cứu thông tin vi phạm giao thông và "phạt nguội", người dân nên truy cập vào các kênh chính thức như ứng dụng VNeTraffic, trang thông tin điện tử của Cục cảnh sát giao thông hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, không tiếp tục bấm vào đường link, không cài đặt ứng dụng và không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào. Trường hợp đã cung cấp thông tin hoặc phát hiện dấu hiệu tài sản có nguy cơ bị chiếm đoạt, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.