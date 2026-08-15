Vi phạm giao thông 96 lần, bị phạt gần 500 triệu đồng: Tài xế Phú Thọ tiết lộ chi tiết bất ngờ

Thời gian qua, câu chuyện tài xế Trần Minh B. bị CSGT Phú Thọ lập biên bản xử phạt 474,6 triệu đồng với 96 lần vi phạm giao thông trên cùng một tuyến đường đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Dữ liệu cho thấy trong tháng 7/2026, xe ô tô này đã bị camera trên tuyến ghi nhận 21 lần chạy quá tốc độ. Toàn bộ 21 trường hợp đều xảy ra trên trục đường Nguyễn Tất Thành, tại các vị trí như khu vực gần đường Lê Lợi mới, ngã tư Nguyễn Tất Thành - Từ Diên, Đồi Sơn Tinh và cổng Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Các điểm ghi nhận thuộc phường Vân Phú và phường Việt Trì.

Dữ liệu còn cho thấy mức độ vi phạm không giống nhau. Trong 21 lần, có 15 trường hợp xe chạy quá tốc độ quy định từ 10-20km/h, 4 trường hợp vượt trên 20-35km/h và 2 trường hợp vượt từ 5-10km/h. Các lỗi xuất hiện liên tục từ ngày 2-30/7, tập trung nhiều vào sáng sớm và cuối chiều, tối. Trong 11 ngày, chiếc xe bị ghi nhận vi phạm, có 7 ngày xuất hiện từ 2 lỗi trở lên. Có những lần camera ghi nhận 2 lỗi chỉ cách nhau vài phút.

Cụ thể, ngày 16/7, xe bị ghi nhận vượt tốc độ lúc 6h21 tại khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành - Từ Diên và tiếp tục vi phạm lúc 6h28 tại Đồi Sơn Tinh. Như vậy, 2 vi phạm chỉ cách nhau 7 phút.

Tối 3/7, 2 lần vi phạm được ghi nhận lúc 19h33 tại cổng Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và 19h39 tại khu vực Nguyễn Tất Thành, gần đường Lê Lợi mới, hai lần vi phạm cách nhau 6 phút.

Ngày 23/7, xe tiếp tục có 2 lỗi lúc 18h59 và 19h06, cũng chỉ cách nhau 7 phút. Riêng ngày 23/7, ô tô này bị ghi nhận 3 lần chạy quá tốc độ. Hai trong số đó thuộc nhóm vượt tốc độ quy định trên 20-35km/h, vào lúc 6h45 và 19h06.

Ngày 21/7, ô tô biển số 29A-647.21 cũng xuất hiện 3 lần vi phạm, vào lúc 6h28, 17h34 và 19h, trong đó, lúc 17h34 vượt tốc độ 20-35km/h.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc với anh B., lực lượng CSGT còn xác định thêm 3 hành vi vi phạm khác của lái xe này gồm: không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định.

Nam tài xế Trần Minh B. tại cơ quan công an. (Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ)

Chủ xe ô tô vi phạm 96 lần nhưng không nhận được thông báo, theo Cục CSGT, với những lần vi phạm hệ thống đều xác định và lực lượng CSGT gửi thông báo vi phạm tới chủ xe (địa chỉ tại Thanh Liệt, Hà Nội). Tuy nhiên, do xe đã qua mua bán, chuyển nhiều đời chủ nhưng không làm thủ tục thu hồi và cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định, nên chủ xe hiện tại không nhận được những thông báo này.

Tờ Thanh Niên thông tin, công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng CSGT cũng đã làm việc với người đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe để xem xét xử lý hành vi không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số khi bán phương tiện.Trước tình trạng chiếc xe liên tục vi phạm, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người đang sử dụng xe là ông Trần Minh B. và mời người này đến làm việc.

Chia sẻ trên VietNamnet, nam tài xế Trần Minh B. (SN 1979, trú xã Xuân Lũng, Phú Thọ), người sử dụng ô tô vi phạm giao thông 96 lần, cho biết chiếc xe đã cũ và bị hỏng đồng hồ nên đi tốc độ mức trung bình, không nghĩ là vi phạm. Còn liên quan tới việc có nhận được thông báo về các vi phạm trước khi cơ quan chức năng xử lý hay không, ông B. cho biết bản thân không nhận được nên không biết. Ông B. cũng không nắm được người đứng tên trên giấy đăng ký có nhận được các thông báo vi phạm hay không.

Theo ông B., các vi phạm của chiếc xe được tính từ tháng 2/2026. Chiếc Matiz đời 2008 hiện ít được sử dụng do đã cũ, hỏng hóc. Theo nam tài xế, giá trị chiếc xe ước tính hơn chục triệu.