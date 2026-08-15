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Công an Hải Phòng bắt giữ Nguyễn Viết Thái SN 2002

| | Xã hội

Đối tượng Nguyễn Viết Thái bị Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng truy nã về Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Hải Phòng ngày 14/8/2026 cho biết, qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn và quản lý đối tượng, Đội 4 - Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Thái, sinh năm 2002, trú tại An Biên, Đông Triều, Quảng Ninh.

Đối tượng Nguyễn Viết Thái bị truy nã theo Quyết định số A2957 ngày 27/5/2026 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng về Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Viết Thái (giữa) - Ảnh: Công an Hải Phòng

Bằng tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết tâm đấu tranh với tội phạm, đơn vị đã khẩn trương xác minh, lần theo các thông tin liên quan, xác định nơi đối tượng đang lẩn trốn và tổ chức bắt giữ thành công. Việc bắt giữ đối tượng truy nã góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là các thủ đoạn sử dụng mạng xã hội, điện thoại, tài khoản ngân hàng, giả danh cơ quan chức năng, tuyển dụng việc làm, đầu tư trực tuyến hoặc đưa ra các thông tin, lời hứa hẹn không có căn cứ để chiếm đoạt tài sản.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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