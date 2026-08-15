Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to 5 ngày liên tiếp ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay 15/8 đến ngày 16/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng đêm 17/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Ảnh: Lê Trung.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và và ngày 16/8

Thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.