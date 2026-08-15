Thiếu nữ 16 tuổi bị mua bán giữa các nhóm “chăn dắt” nhân viên karaoke rót bia, bấm bài: Khởi tố Phạm Minh Thái SN 1999 và 3 đối tượng

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Mua bán người" theo khoản 1, Điều 150 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định tổ tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Ngôi nhà 2 tầng tại xã Đông Quan, nơi các đối tượng dùng để quản lý nạn nhân. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Trước đó, vào tháng 7/2026, qua công tác nắm tỉnh hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện giữa các nhóm làm nghề chăn dắt nhân viên nữ rót bia, bấm bài tại các quán Karaoke trên địa bàn các xã Vũ Thư, xã Đông Quan và một số địa bàn xã khác của tỉnh Hưng Yên có việc chuyển giao nhân viên để thu tiền bất chính. Xác định hành vi của các nhóm đối tượng này có biểu hiện của hành vi mua bán người, ảnh hưởng tới tình hình an ninh, trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập kế hoạch đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ nhóm đối tượng “Mua bán người” trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 31/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành kiểm tra hai địa điểm của 02 nhóm đối tượng làm nghề chăn dắt nhân viên nữ rót bia, bấm bài tại quán Karaoke gồm: Nhóm của Phạm Minh Thái, sinh năm 1999, trú tại: thôn Minh Quang, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên và Lý Công Anh Tú, sinh năm 2003, trú tại: TDP Mễ Sơn 1, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên thuê nhà tại thôn La Yên, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên; Nhóm của Quách Tuấn Anh, sinh năm 1996, trú tại: thôn 10, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên và Đinh Ngọc Mạnh, sinh năm 2006, trú tại: Phố Cầu Huyện, phường Ninh Mỹ, tỉnh Ninh Bình thuê nhà ở thôn 10, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên.

Qua đấu tranh, tại Cơ quan điều tra 02 nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi mua, bán nhân viên là Đ.T.H.A, sinh năm 2010, trú tại tỉnh Bắc Ninh là nhân viên mới được chuyển giao từ nhóm của Mạnh và Tuấn Anh sang nhóm của Thái và Tú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.