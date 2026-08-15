Vì sao Huấn Hoa Hồng bị bắt giam?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can gồm Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

4 người liên quan bị khởi tố cùng tội danh gồm: Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara); Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc); Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn), chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh và Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường).

Riêng Huấn bị khởi tố thêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huấn Hoa Hồng bị khởi tố 2 tội danh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2015 đến nay, thông qua Facebook, TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng; thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Huấn Hoa Hồng phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng... làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Lợi dụng ảnh hưởng trên mạng, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, người bị hại.

Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị Huấn chiếm đoạt tiền gửi đơn đề nghị kèm hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, số 37 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người dân có thể liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Sỹ qua số điện thoại 0896.539.020 để cung cấp thông tin.