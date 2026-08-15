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Giọt nước mắt muộn màng của Huấn Hoa Hồng: "Mình không nghĩ hậu quả lại nặng như thế này”

| | Xã hội

Tại cơ quan Công an, Bùi Xuân Huấn bật khóc, thừa nhận những việc mình làm là sai và nói sẽ cố gắng khắc phục hoàn toàn hậu quả.

Vào ngày 15/8, theo thông tin từ Bộ Công an, đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) đã bị khởi tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại cơ quan Công an, Huấn bật khóc khi nói về những việc đã xảy ra. Người này cho biết bản thân xin chịu trách nhiệm và sẽ cố gắng khắc phục hậu quả.

“Những việc mình gây ra thì mình cũng xin chịu trách nhiệm và xin được cố gắng khắc phục hoàn toàn hậu quả” Bùi Xuân Huấn nói “Tất cả những việc làm sai, cho đến ngày hôm nay, mình cũng không nghĩ hậu quả lại nặng như thế này”.

Clip: VTV

Trước đó, vào ngày 06/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng liên quan; triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, tập trung chính trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng; thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng... làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Đối tượng Bùi Xuân Huấn (đứng giữa) tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an)

Đến ngày 10/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, các Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 05 bị can, gồm: (1) Bùi Xuân Huấn, (2) Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara), (3) Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc), (4) Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn), chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh và (5) Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường); trong đó ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mở rộng điều tra, ngày 14/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, người bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị Bùi Xuân Huấn chiếm đoạt tiền có Đơn đề nghị (kèm theo hồ sơ, tài liệu) gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ: Số 37 đường Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. (Mọi thông tin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Sỹ, số điện thoại: 0896.539.020).

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

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