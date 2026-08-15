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Hiệu trưởng đập bàn, ném cốc khi họp bàn giao ở Ninh Bình: Thông tin mới nhất

| | Xã hội

UBND phường Yên Thắng đã mời những người liên quan làm việc để xác minh vụ nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc trong cuộc họp bàn giao.

Đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ hiệu trưởng lớn tiếng, nhiều lần đập tay xuống bàn rồi ném cốc nước trong cuộc họp tại Trường Tiểu học Mai Sơn, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình .

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Định, Bí thư Đảng ủy phường Yên Thắng, cho biết địa phương đã giao UBND phường xác minh, làm rõ vụ việc. Trong chiều 15/8, những người liên quan đã được mời lên trụ sở để báo cáo, làm rõ các nội dung liên quan.

Ảnh cắt từ video ghi lại cảnh nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc trong cuộc họp

Theo ông Định, qua xác minh ban đầu, cuộc họp trong đoạn video được xác định diễn ra vào tháng 10/2025 tại Trường Tiểu học Mai Sơn. Đây là cuộc họp bàn giao công việc, hồ sơ, sổ sách sau khi có quyết định điều chuyển, bổ nhiệm hiệu trưởng tại hai trường.

Cụ thể, bà L.T.H., nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, được điều chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng. Trong khi đó, bà H.T.P., khi đó là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, được điều chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn.

“Thời điểm xảy ra sự việc, cả hai cô đều đã có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng” , ông Định cho biết.

Theo Bí thư phường Yên Thắng, từ thời điểm cuộc họp diễn ra vào tháng 10/2025 đến nay, địa phương không nhận được báo cáo nào từ phía nhà trường về sự việc.

Sau khi nắm được thông tin đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, phường mới giao UBND phường xác minh, làm rõ.

Minh Quang/VTC News

VTC News

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