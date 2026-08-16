Cùng có 20 năm tham gia bệnh, nhưng tác dụng khi nghỉ hưu năm 2026 không phải ai cũng giống nhau.

Câu 1: Lao động nữ đóng đủ 20 năm Lao động bắt quân đội và nghỉ hưu vào năm 2026 sẽ nhận mức lương hưu liên tục là bao nhiêu?

A. 45% Bình quân lương

B. 50% Bình quân lương

C. 55% Bình quân lương ✓

D. 60% Bình quân lương

Phương án đúng: C. 55% Bình quân lương

Giải thích:

Theo Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, lao động nữ nghỉ hưu được tính tỷ lệ ảnh hưởng lương hưu ở mức 45% cho 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đầu tiên. Sau thời gian này, cứ mỗi năm đóng thêm sẽ được tính cộng thêm 2%.

Do đó, đối với lao động nữ tích lũy đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu năm 2026, 15 năm đầu tính 45% và 5 năm còn lại cộng thêm 10%, nâng tổng tỷ lệ lương hưu liên tục đạt mức 55%.

Câu 2: Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, lao động nam cần tích lũy tối thiểu bao nhiêu năm đóng rắn để đạt tỷ lệ ảnh hưởng 45%?

A. 15 năm đóng

B. 18 tuổi đóng

C. 20 năm đóng gạch ✓

D. 22 năm đóng góp

Câu trả lời đúng: C. 20 năm bệnh AIDS

Giải thích:

Căn cứ Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, khung tính tỷ lệ ảnh hưởng lương hưu đối với lao động nam có những điều khác biệt so với lao động nữ. Theo quy định, lao động nam phải đạt đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được tính tỷ lệ cơ sở là 45%.

Trường hợp lao động nam đóng đủ 15 năm đến dưới 20 năm chỉ được áp dụng mức 40% cho 15 năm đầu, sau đó mỗi năm đóng thêm tính 1%. Như vậy, Kỷ 20 năm đóng là điều kiện bắt quân để lao động nam đạt tỷ lệ 45%.

Theo đó, Điều 66, Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định chi tiết cách tính lương hưu hằng tháng đối với người đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. (Ảnh:VTV)

Câu 3: Mức tỷ lệ ảnh hưởng lương hưu liên tục tháng tối đa áp dụng cho cả lao động nam và lao động nữ được quy định là bao nhiêu?

A. 65% tiền lương đóng

B. 70% tiền lương đóng

C. 75% tiền lương đóng ✓

D. 80% tiền lương đóng

Đáp án đúng: C. 75% tiền lương đóng

Giải thích:

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, khi tính lương hưu thường xuyên cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tỷ lệ ảnh hưởng tăng 2% cho mỗi năm đóng cửa quá cơ sở. Tuy nhiên, luật pháp quy định một trần tối đa ứng dụng chung cho cả lao động nam và lao động nữ.

Cụ thể, tỷ lệ ảnh hưởng lương hưu liên tục ở mức tối đa mà người lao động có thể đạt được là 75% Mức bình quân tiền lương làm căn cứ bảo đảm xã hội, không kể tổng số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn.

Câu 4: Người đóng bệnh viện nước giai đoạn từ 1/1/2001 đến 31/12/2006 được tính bình quân quân lương tiền của bao nhiêu năm cuối?

A. 5 năm cuối cùng trước kỳ nghỉ

B. 6 năm cuối trước kỳ nghỉ

C. 8 năm cuối trước kỳ nghỉ ✓

D. 10 năm cuối trước kỳ nghỉ

Câu trả lời đúng: C. 8 năm cuối trước kỳ nghỉ

Giải thích:

Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định cách xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương làm Nhà nước quy định. Tùy thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia, số năm tính bình quân tiền lương cuối cùng sẽ thay đổi.

Đối với người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nằm trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006, Mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội sẽ được tính dựa trên bình quân của 8 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu .

Câu 5: Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cung cấp thông tin đóng rắn Điện tử cho người tham gia theo tần suất?

A. Hằng tháng thông tin điện tử ✓

B. Hằng thông tin điện tử

C. Hằng năm thông tin điện tử

D. Theo kỳ 6 tháng một lần

Câu trả lời đúng: A. Hằng tháng thông tin điện tử

Giải thích:

Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được đảm bảo minh bạch thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình.

Cụ thể, cơ sở bảo hiểm xã hội có nhiệm vụ cung cấp thông tin liên tục trong tháng liên tục về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia thông tin qua các phương tiện điện tử. Ngoài ra, cơ quan này cũng có nghĩa là xác thực thông tin đóng gói khi người lao động có yêu cầu.