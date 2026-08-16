Miền Bắc oi nóng trước khi bước vào đợt mưa lớn nhiều ngày

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 35-37 độ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu từ 29-32 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông cục bộ ở vài nơi, trên diện rất hẹp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 35-37 độ.

Dự báo ngày mai (17/8), miền Bắc tiếp tục oi nóng vào ban ngày, từ đêm mai, miền Bắc bước vào một đợt mưa rất lớn trên diện rộng, kéo dài đến ngày 21/8 với cường độ mưa lớn nhất có thể vượt 450mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Miền Bắc oi nóng trở lại trong hôm nay (16/8).

Thanh Hóa, Nghệ An ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 34-37 độ.

Hà Tĩnh đến Bình Thuận cũ hôm nay tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, ít mưa, gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo ngày mai (17/8), Hà Tĩnh đến Bình Thuận cũ tiếp tục nắng nóng, từ khoảng 18/8, nắng nóng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 29-32 độ.

TPHCM ngày nhiều mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo tổng lượng mưa ngày và đêm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.