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Công an điều tra giao dịch từ 500 nghìn đến 3 triệu đồng: Bắt ông chủ Đinh Tấn Công

| | Xã hội

Cơ quan chức năng xác định, đối tượng Đinh Tấn Công là chủ sòng bạc dưới hình thức xóc bầu cua vừa bị triệt phá.

Ngày 13/8, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, ua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, chiều 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua tại xã Diên Khánh, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đinh Tấn Công, sinh năm 1990, trú phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa đã đứng ra tổ chức sòng bạc tại nhà của Nguyễn Quốc Đạt, sinh năm 1986, tại xã Diên Khánh với tiền thuê địa điểm 2 triệu đồng mỗi ngày. Công còn chuẩn bị dụng cụ đánh bạc, thuê hai đối tượng khác làm nhiệm vụ đưa đón con bạc, canh gác, cảnh giới và thu tiền của những người tham gia đánh bạc.

Mỗi ván xóc bầu cua, các đối tượng ăn thua bằng tiền từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tổng số tiền 482 triệu đồng, cùng nhiều điện thoại di động và tang vật có liên quan. Được biết, trong số đối tượng này, có nhiều đối tượng từ các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đã đến tham gia đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 8 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

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