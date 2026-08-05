Từ năm 2026, 6 trường hợp bị dừng hoặc chấm dứt hưởng lương hưu, người dân cần biết

Từ năm 2026, những trường hợp nào sẽ bị dừng hưởng lương hưu? Khi nào người hưởng được nhận lại chế độ?

Câu 1: Mức hưởng lương hưu hằng tháng tối đa theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 là bao nhiêu phần trăm?

A. 65% mức bình quân tiền lương

B. 70% mức bình quân tiền lương

C. 75% mức bình quân tiền lương ✔

D. 80% mức bình quân tiền lương

Giải thích:

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức hưởng lương hưu hằng tháng tối đa của người lao động không vượt quá 75% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Để đạt mức tối đa này, lao động nữ cần đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội (15 năm đầu tính 45%, mỗi năm sau cộng 2%). Lao động nam cần đóng đủ 35 năm (20 năm đầu tính 45%, mỗi năm sau cộng 2%).

Đáp án đúng là: C. 75% mức bình quân tiền lương

Câu 2: Lao động có số năm đóng bảo hiểm xã hội vượt mốc hưởng tối đa được nhận trợ cấp ra sao?

A. Mỗi năm vượt tính bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm. ✔

B. Mỗi năm vượt tính bằng 1,0 lần mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm.

C. Mỗi năm vượt tính bằng 1,5 lần mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm.

D. Mỗi năm vượt tính bằng 2,5 lần mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm.

Giải thích:

Theo quy định, người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội vượt quá số năm để hưởng mức lương hưu tối đa sẽ được nhận trợ cấp một lần. Mỗi năm đóng vượt được tính bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng.

Trường hợp người đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội đến khi nghỉ hẳn thì mức trợ cấp cho mỗi năm đóng vượt từ thời điểm đủ tuổi sẽ được tính bằng 2 lần mức bình quân tiền lương.

Đáp án đúng là: A. Mỗi năm vượt tính bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực đã bổ sung nhiều quy định quan trọng liên quan đến chế độ hưu trí. (Ảnh: TTTDT Phường Phú Lương)

Câu 3: Theo quy định từ năm 2026, trường hợp nào dưới đây sẽ bị tạm dừng hưởng lương hưu?

A. Chuyển địa điểm định cư sang tỉnh khác trong nước.

B. Cơ quan bảo hiểm không xác minh được thông tin. ✔

C. Người hưởng lương hưu chưa đăng ký tài khoản mạng.

D. Tạm thời ngừng làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân.

Giải thích:

Theo Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có 3 trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu hằng tháng gồm: người hưởng xuất cảnh trái phép, người bị Tòa án tuyên bố mất tích, hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội không thể xác minh được thông tin người thụ hưởng theo quy định.

Việc chi trả sẽ được khôi phục kèm theo truy lĩnh đầy đủ số tiền của thời gian chưa nhận ngay sau khi cơ quan chức năng hoàn tất xác minh thông tin hoặc các lý do tạm dừng được khắc phục theo đúng quy định pháp luật.

Đáp án đúng là: B. Cơ quan bảo hiểm không xác minh được thông tin.

Câu 4: Trường hợp nào sau đây dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn chi trả lương hưu hằng tháng?

A. Người hưởng có văn bản tự nguyện từ chối nhận. ✔

B. Người hưởng đi du lịch nước ngoài dưới ba tháng.

C. Người hưởng thay đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu.

D. Người hưởng không truy cập cổng thông tin dịch vụ công.

Giải thích:

Theo quy định, chi trả lương hưu sẽ bị chấm dứt hẳn trong 3 trường hợp: người hưởng đã chết hoặc bị tuyên bố đã chết, người hưởng có văn bản từ chối nhận, hoặc có kết luận của cơ quan thẩm quyền về việc hưởng chế độ không đúng quy định.

Khi bị chấm dứt, chi trả sẽ dừng hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu Tòa án hủy quyết định tuyên bố đã chết thì chế độ sẽ được khôi phục theo quy định.

Đáp án đúng là: A. Người hưởng có văn bản tự nguyện từ chối nhận.

Câu 5: Người từng tự nguyện từ chối nhận lương hưu khi đề nghị hưởng lại sẽ được giải quyết thế nào?

A. Được truy lĩnh lại toàn bộ tiền trong thời gian đã từ chối.

B. Được nhận lại từ thời điểm nộp đề nghị mới, không truy lĩnh. ✔

C. Phải đóng bù một khoản phí quản lý mới được chi trả.

D. Bị khấu trừ 50% số tiền lương hưu của những tháng đầu.

Giải thích:

Trường hợp người hưởng từng có văn bản từ chối nhận lương hưu, khi có đề nghị hưởng trở lại, cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thực hiện chi trả kể từ thời điểm nhận được văn bản đề nghị mới.

Khác với các trường hợp bị tạm dừng do xuất cảnh trái phép hay mất tích được truy lĩnh đầy đủ, người tự nguyện từ chối nhận sẽ không được truy trả khoản tiền lương hưu của khoảng thời gian mà mình đã từ chối trước đó.

Đáp án đúng là: B. Được nhận lại từ thời điểm nộp đề nghị mới, không truy lĩnh.