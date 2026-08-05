Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

| | Xã hội

Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Hồng Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đến nhận chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Chiều 4/8, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Hồng Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và cùng các cán bộ trong Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Hồng Giang.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, chúc mừng Đại tá Lê Hồng Giang được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Hồng Giang tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Hồng Giang bày tỏ vinh dự khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng Lê Hồng Giang.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Theo Quốc Nam

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 15/8, thuê bao chưa làm việc này trên VNeID sẽ bị khóa hai chiều, nguy cơ mất số

Từ 15/8, thuê bao chưa làm việc này trên VNeID sẽ bị khóa hai chiều, nguy cơ mất số Nổi bật

Vợ DJ Thái Hoàng chi 1,4 tỷ đồng 'chạy' giám định tâm thần cho chồng

Vợ DJ Thái Hoàng chi 1,4 tỷ đồng 'chạy' giám định tâm thần cho chồng Nổi bật

Miền Bắc có nơi mưa rất to trên 250mm và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Miền Bắc có nơi mưa rất to trên 250mm và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

07:43 , 05/08/2026
Công an thu giữ 46 triệu đồng trong một căn nhà, xác định Phùng Thị Thắm và 5 người có liên quan

Công an thu giữ 46 triệu đồng trong một căn nhà, xác định Phùng Thị Thắm và 5 người có liên quan

07:06 , 05/08/2026
Công an kiểm tra đột xuất nơi ở của người đàn ông SN 1991, bắt chủ nhà

Công an kiểm tra đột xuất nơi ở của người đàn ông SN 1991, bắt chủ nhà

22:40 , 04/08/2026
Bắt khẩn cấp nữ khách hàng 36 tuổi

Bắt khẩn cấp nữ khách hàng 36 tuổi

22:00 , 04/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên