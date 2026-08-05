Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản sau, cần lập tức trình báo công an

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tìm bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền huy động khoảng 600 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983), Lê Thế Chín (SN 1980), Ngô Tiến Tiếp (SN 1983) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An có dấu hiệu huy động vốn trái phép, nghi liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị những người từng chuyển tiền hoặc nộp tiền theo các hợp đồng góp vốn sớm liên hệ để phối hợp giải quyết vụ án. (Ảnh minh hoạ: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ visa. Tuy nhiên, sau giai đoạn dịch COVID-19, doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động.

Trong thời gian này, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness nhưng thua lỗ. Để có tiền tiếp tục giao dịch, cả hai thuê văn phòng, treo biển công ty nhằm tạo vỏ bọc, sau đó huy động vốn từ nhiều cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Thị Tuyên được giao soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều thông tin sai sự thật, giới thiệu doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính. Các hợp đồng đều cam kết lợi nhuận từ 10-20%/tháng, khẳng định “không có rủi ro, không mất vốn”, có thể rút vốn sau khi báo trước 3 ngày và khoản tiền góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm.

Trong khi đó, Lê Thế Chín có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, trực tiếp tư vấn các gói góp vốn. Sau khi ký hợp đồng, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp tiền mặt cho Hoàng Thị Tuyên, rồi chuyển toàn bộ cho Lê Thị Kim Nhung quản lý.

Quá trình điều tra xác định phần lớn số tiền huy động được đã được Lê Thị Kim Nhung và Ngô Tiến Tiếp sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, các đối tượng tiếp tục huy động tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người tham gia trước và duy trì việc đầu tư.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng chức năng thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, phương tiện liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong đó, hơn 100 tỷ đồng đã được tất toán và chi trả cho một số người. Đến thời điểm vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, nhiều bị hại đã tham gia đầu tư nhiều lần với giá trị từ vài chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Có trường hợp tham gia tới 30 hợp đồng góp vốn, đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Sau khi nhận lãi ở những lần đầu, nhiều người tiếp tục tái đầu tư, thậm chí huy động thêm tiền từ người thân, bạn bè để tham gia, khiến thiệt hại lan rộng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị những ai từng chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt để tham gia các hợp đồng góp vốn tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina hoặc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An, cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0986.047.232 (Điều tra viên Nguyễn Việt Minh) để phối hợp giải quyết vụ án.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an