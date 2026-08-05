Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc có nơi mưa rất to trên 250mm và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

| | Xã hội

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin đợt mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, có nơi mưa rất to trên 250mm, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày.

Tin mưa lớn ở miền Bắc

Đêm qua và sáng sớm nay (5/8), trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 4/8 đến 3h ngày 5/8 có nơi trên 100mm như các trạm Kim Quan (Tuyên Quang) 135mm; Móng Cái (Quảng Ninh) 124mm; Kim Anh (TP Hà Nội) 116,8mm; Phúc Yên (Phú Thọ) 112,8mm...

Từ 5/8 đến đêm 6/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Miền Bắc cục bộ mưa rất to trên 250mm. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo, trong 6 giờ tới, lượng mưa tích lũy phổ biến ở Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh từ 10-20mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt xã, phường thuộc các tỉnh này. Cụ thể:

Lai Châu: Mường Mô, Bum Tở, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Tà Tổng.

Sơn La: Chiềng Lao, Mường Bú, Quỳnh Nhai, Chiềng Hặc, Chiềng Khương, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Kim Bon, Lóng Phiêng, Mường Bang, Mường Chiên, Mường Giôn, Mường Khiêng, Mường Lạn, Mường Sại, Nậm Lầu, phường Chiềng Cơi, phường Chiềng Sinh, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Tà Hộc, Tân Phong, Yên Sơn.

Phú Thọ: Bình Nguyên, Cẩm Khê, Cao Dương, Liên Sơn, Lương Sơn, Sơn Lương, An Bình, Chí Tiên, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hoàng An, Hoàng Cương, Hùng Việt, Lạc Lương, Lai Đồng, Mường Bi, Mường Thàng, phường Âu Cơ, phường Kỳ Sơn, phường Phong Châu, phường Thống Nhất, Phú Khê, Quảng Yên, Tam Đảo, Tam Dương, Tân Lạc, Tây Cốc, Thanh Ba, Thịnh Minh, Thu Cúc, Thượng Cốc, Thượng Long, Tiên Lương, Tiền Phong, Trung Sơn, Xuân Viên, Yên Lập, Yên Sơn.

Lào Cai: Chấn Thịnh, Mậu A, Quy Mông, Bảo Ái, Bảo Thắng, Cốc Lầu, Đông Cuông, Dương Quỳ, Gia Hội, Hưng Khánh, Lâm Thượng, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Mường Lai, Nậm Chày, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Bàn, Văn Chấn, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Hòa.

Tuyên Quang: Bình Xa, Phù Lưu, Tân An, Tân Trào; Bắc Quang, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bình An, Bình Ca, Đồng Tâm, Đông Thọ, Hùng Đức, Lâm Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Minh Quang, phường Minh Xuân, phường Mỹ Lâm, Sơn Dương, Tân Mỹ, Tân Quang, Thái Bình, Thái Hòa, Tri Phú, Trung Hà, Trung Sơn, Trường Sinh, Vị Xuyên, Xuân Vân 6 Thái Nguyên Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Kim Phượng, Lam Vỹ, Phú Đình, Trung Hội, Văn Lăng, Yên Bình.

Quảng Ninh: phường Móng Cái 1, phường Móng Cái 2, phường Móng Cái 3, phường Vàng Danh, Quảng Hà, Ba Chẽ, Đầm Hà, Điền Xá, Đường Hoa, Hải Ninh, Hải Sơn, Lương Minh, phường Bãi Cháy, phường Cao Xanh, phường Đông Mai, phường Hà Lầm, phường Hạ Long, phường Hoành Bồ, phường Hồng Gai, phường Tuần Châu, phường Uông Bí, phường Việt Hưng, phường Yên Tử, Quảng Đức, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất.

Từ 7/8, mưa lớn giảm dần ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 5/8, Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Chiều và đêm mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, sau đợt mưa lớn diện rộng, Hà Nội tăng nhiệt nhanh, trời nắng nóng.

Cụ thể, ngày mai 6/8, khu vực này nhiều mây, trời mưa to. Nhiệt độ trong ngày dao động 25-31°C.

Sang ngày 7/8, mưa lớn xu hướng giảm dần, tuy nhiên, Hà Nội vẫn có thể xuất hiện mưa dông. Nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, cao nhất 32°C, thấp nhất 25°C.

Từ 8-12/8, Hà Nội tăng nhiệt nhanh, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 26-28°C.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo, khu vực này giảm nhiệt nhẹ, cao nhất 34°C, đây cũng là mức nhiệt khá cao, tiệm cận nắng nóng nên thời tiết Hà Nội vẫn oi bức. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến 28°C.

Huệ Nguyễn/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 15/8, thuê bao chưa làm việc này trên VNeID sẽ bị khóa hai chiều, nguy cơ mất số

Từ 15/8, thuê bao chưa làm việc này trên VNeID sẽ bị khóa hai chiều, nguy cơ mất số Nổi bật

Vợ DJ Thái Hoàng chi 1,4 tỷ đồng 'chạy' giám định tâm thần cho chồng

Vợ DJ Thái Hoàng chi 1,4 tỷ đồng 'chạy' giám định tâm thần cho chồng Nổi bật

Công an thu giữ 46 triệu đồng trong một căn nhà, xác định Phùng Thị Thắm và 5 người có liên quan

Công an thu giữ 46 triệu đồng trong một căn nhà, xác định Phùng Thị Thắm và 5 người có liên quan

07:06 , 05/08/2026
Công an kiểm tra đột xuất nơi ở của người đàn ông SN 1991, bắt chủ nhà

Công an kiểm tra đột xuất nơi ở của người đàn ông SN 1991, bắt chủ nhà

22:40 , 04/08/2026
Bắt khẩn cấp nữ khách hàng 36 tuổi

Bắt khẩn cấp nữ khách hàng 36 tuổi

22:00 , 04/08/2026
Tạm giữ nhân viên gội đầu Tống Thị Hiền SN 2002

Tạm giữ nhân viên gội đầu Tống Thị Hiền SN 2002

21:45 , 04/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên