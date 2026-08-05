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Bắt giữ môi giới Hoàng Thị Hà Trang SN 1988 và em gái họ

| | Xã hội

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng và cảnh báo về chiêu trò môi giới kết hôn để chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài.

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa đấu tranh, bắt giữ 2 đối tượng và làm rõ phương thức thủ đoạn giả đồng ý kết hôn với người nước ngoài, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền sính lễ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bắt giữ môi giới Hoàng Thị Hà Trang SN 1988 và em gái họ - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm việc với đối tượng Hoàng Thị Hà Trang (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Theo đó, do đã có thời gian sinh sống ở Trung Quốc nên đối tượng Hoàng Thị Hà Trang, sinh năm 1998, trú tại xóm Chính Bình, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên biết một số nam giới người Trung Quốc, muốn kết hôn với phụ nữ là người Việt Nam thường sẽ trả số tiền sính lễ cao.

Lợi dụng tâm lý đó, Hoàng Thị Hà Trang dù biết rõ em họ của mình là Hoàng Châm Anh, sinh năm 2007, cùng trú tại xóm Chính Bình, xã Phú Lương đã đăng ký kết hôn với một người quốc tịch Trung Quốc và chưa làm thủ tục ly hôn.

Tuy nhiên, Trang và Châm Anh đã bàn bạc, thống nhất sử dụng giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giả và các thủ đoạn gian dối khác để anh LIN HUIJIN, sinh năm 1977, (quốc tịch Trung Quốc) tin tưởng Châm Anh chưa đăng ký kết hôn với ai và mình sẽ được đăng ký kết hôn với Châm Anh nên đã chuyển tiền sính lễ cho Trang với tổng số tiền là 495.970.000 đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Trang và Châm Anh chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Bắt giữ môi giới Hoàng Thị Hà Trang SN 1988 và em gái họ - Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm việc với đối tượng Hoàng Châm Anh

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Châm Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để điều tra xử lý nghiêm theo quy định.

Đây cũng là bài học cảnh báo đến những ai còn có ý định thực hiện hành vi, thủ đoạn giả đồng ý kết hôn với người nước ngoài, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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