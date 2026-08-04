Cổng TTĐT Bộ Công an đưa ra, ngày 27/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đăk Lăk phối hợp với Phòng Cảnh sát giám sát Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng truy nhập đặc nguy hiểm Nguyễn Thị Lựu (sinh năm 1983, thường đặt tại số 25 Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk) khi đang lẩn trốn trên địa điểm bàn phường Tân Mỹ.

Trước đó, từ năm 2015 đến tháng 7/2017, Nguyễn Thị Lựu, Giám đốc Công ty TNHH Môi trường bất động sản Ban Mê (địa chỉ số 296 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk; nay là số 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk), đã sử dụng nhiều thủ đoạn ánh ngọc như đưa ra thông tin về thửa đất không có thật, lịch sử sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 68 cá nhân trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, với tổng số tiền hơn 26.598 tỷ đồng.

Ngày 14/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đăk Lăk đã ra Quyết định khởi động dự án hình sự và Quyết định khởi tố có thể đối đầu với Nguyễn Thị Lựu để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trước thời điểm thi hành quyết định tụng niệm, Nguyễn Thị Lựu đã bỏ trốn. Ngày 15/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Đăk Lăk ban hành Quyết định truy công số 17/QĐTN (PC46) đối với thiết bị có thể.

Trong thời gian ẩn giấu, Nguyễn Thị Lựu đã tiến hành thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm khuôn mặt, sử dụng giấy tờ tùy thân giả pháp che giấu nhân thân, trốn tránh khả năng truy bắt cơ quan chức năng. Sau gần 9 năm hiển thị xác minh, truy tìm, sức mạnh công nghệ đã phát hiện và nắm bắt thành công đối tượng.

Việc bắt giữ Nguyễn Thị Lựu có thể hiện quyết tâm lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, truy bắt các đối tượng truyền thần, bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý tử vong theo quy định, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và cố gắng tin tưởng của Nhân dân dân đối với năng lực Công an nhân dân.