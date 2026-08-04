Đã xác định được người ném đá vỡ kính xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Hàng xóm tiết lộ thêm thông tin

Thời gian qua, đoạn camera hành trình ghi lại khoảnh khắc một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị ném đá vỡ kính, được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Tình huống nguy hiểm khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

Hình ảnh do camera hành trình của chính chiếc ô tô này ghi lại cho thấy vào thời điểm xảy ra sự việc, có một người đứng trên cầu, nhưng không rõ hòn đá có phải do người này ném hay do đá văng từ mặt đường lên.

Nắm bắt thông tin, Công an xã Kiến Thụy (Hải Phòng) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ. Theo đó, người ném đá vào ô tô đang lưu thông trên cao tốc được xác định là N. V. H, sinh năm 1994, trú tại xã Kiến Thụy, Hải Phòng.

Hiện trường vụ việc. (Nguồn: Công an xã Kiến Thụy)

Thông tin từ công an xã Kiến Thụy, trưa ngày 30/7, anh H. V. D (trú tại Hà Nội) điều khiển xe ô tô KIA trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng đi Hải Phòng). Khi đến đoạn cầu vượt thuộc Km89 (thôn Kim Đới 2, Kiến Thụy), xe của anh bất ngờ bị một người đứng trên cầu ném đá xuống, làm vỡ hỏng kính lái phía trước.

Lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập N. V. H. Tại cơ quan Công an, N. V. H thừa nhận đã nhặt đá ven đường, dắt xe đạp lên giữa cầu vượt rồi thả xuống đường cao tốc. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy N. V. H âm tính với chất ma túy và chưa có tiền án, tiền sự.

Tuy nhiên, người thân và hàng xóm cho biết N. V. H có biểu hiện trầm cảm từ đầu năm 2020. Hiện vụ việc đang được Công an xã Kiến Thụy tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Ô tô chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị ném đá vỡ kính

Nếu gặp những tình huống tương tự như trong clip,, tài xế cần giữ bình tĩnh, tránh đánh lái hoặc đạp phanh gấp theo phản xạ. Thay vào đó, nên giữ thẳng lái, từ từ giảm tốc độ, chú ý quan sát xung quanh và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc hoặc vị trí an toàn gần nhất. Sau khi dừng xe, tài xế cần bật đèn cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe ở khoảng cách an toàn và khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng để thông báo sự cố.