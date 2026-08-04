Cháy căn hộ tầng 12 chung cư, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Video: Hiện trường vụ cháy căn hộ tầng 12 chung cư CT2A Quang Trung (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa dập tắt đám cháy tại căn hộ tầng 12 chung cư CT2A Quang Trung (phường Thành Vinh, Nghệ An).

Lực lượng PCCC và CNCH có mặt kịp thời triển khai các biện pháp chữa cháy.

Theo đó, vào khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, tại căn hộ số 06, tầng 12 chung cư CT2A Quang Trung bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Khói đen bốc lên nghi ngút từ căn hộ khiến nhiều cư dân trong tòa nhà nhanh chóng sơ tán.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Công an phường Thành Vinh cũng nhanh chóng có mặt phối hợp phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ xử lý vụ cháy.

Nhiều cư dân chung cư hốt hoảng tháo chạy.

Nhờ triển khai các biện pháp chữa cháy kịp thời, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để lửa lan sang các căn hộ lân cận.

Hiện trường vụ cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện từ hệ thống đèn LED trong phòng ngủ của căn hộ. Thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà không có mặt nên vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện, các lực lượng đang tiếp tục thống kê thiệt hại.