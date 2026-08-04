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Bắt giữ người ghi lô đề Nguyễn Thị Thu SN 1976

| | Xã hội

Công an xác định tổng số tiền đối tượng thực hiện giao dịch trong ngày lên tới hơn 38 triệu đồng.

Công an TP Hà Nội ngày 4/8/2026 cho biết, Công an phường Hoàng Liệt triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề.

Trước đó, ngày 27/7/2026, Công an phường Hoàng Liệt đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1976; trú tại thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, Hà Nội) đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề tại khu vực Kiot HH2A Linh Đàm.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định tổng số tiền đối tượng thực hiện giao dịch trong ngày lên tới 38.450.000 đồng và đã tiến hành tạm giữ tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu - Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình làm việc, Nguyễn Thị Thu khai nhận: Trong ngày 27/7/2026, Thu đã bán số lô cho N.V.G với số tiền 5.825.000 đồng; nhận chuyển khoản 28.125.000 đồng từ một người tên Q. (chưa rõ nhân thân) để mua 1.250 điểm lô; đồng thời giao dịch với 02 khách hàng không rõ lai lịch với số tiền 4.500.000 đồng.

Lực lượng Công an phường đã lập biên bản, tạm giữ 01 điện thoại di động iPhone 11 Pro Max cùng 4.500.000 đồng tiền mặt.

Hiện Công an phường Hoàng Liệt đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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