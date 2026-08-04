Những hình ảnh thay đổi chưa từng có ở Trung tâm Hội nghị APEC lớn nhất thế giới tại Phú Quốc

Những ngày đầu tháng 8, giữa mùa mưa Phú Quốc, tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC đã hiện rõ hình hài, với nhịp thi công ngày càng khẩn trương. Tại khu S2 - Nhà biểu diễn đa năng, còn gọi là Nhà hát APEC - và khu S3 - Trung tâm Hội nghị APEC, công trường đang chuyển nhanh từ phần thô sang lắp dựng kết cấu thép, triển khai cơ điện và hoàn thiện. Cả hai công trình đồng loạt tăng tốc, hướng tới mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài vào ngày 30/10/2026 và toàn bộ nội thất vào ngày 30/3/2027.

Toàn cảnh tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC đang thành hình tại Phú Quốc. Chỉ khoảng hai tháng trước, khu vực này vẫn là một đại công trường ngổn ngang. Đến đầu tháng 8, phần kết cấu bê tông của hai công trình chính đã gần hoàn tất, tạo nên sự thay đổi rõ rệt về diện mạo.

Từ trên cao, quy mô hai khối công trình chính ngày càng hiện rõ. Khu S3 - Trung tâm tổ chức hội nghị đạt khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép; khu S2 - Nhà biểu diễn đa năng đạt khoảng 97%.

Trung tâm tổ chức hội nghị là hạng mục có tiến độ cao nhất trong tổ hợp. Ngoài phần bê tông đạt khoảng 98%, kết cấu thép của công trình đã hoàn thành 93% và công tác xây tô đạt khoảng 58%. Với phần kết cấu chính gần hoàn tất, các đội thi công đang đồng loạt triển khai mái, hệ bao che, kiến trúc mặt ngoài và những khu vực chức năng bên trong.

Hệ kết cấu thép quy mô lớn của Trung tâm tổ chức hội nghị dần được lắp kín. Các cấu kiện được lắp dựng liên tục để tạo mặt bằng cho những công đoạn tiếp theo, hướng tới mục tiêu hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài trước ngày 30/10/2026.

Bên trong Trung tâm tổ chức hội nghị, công nhân triển khai xây dựng và hoàn thiện từng khu vực. Khi phần thô gần hoàn tất, công trường bước vào giai đoạn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa kiến trúc, kết cấu, cơ điện, đường truyền và các thiết bị phục vụ hội nghị. Khối lượng xây tô đã đạt khoảng 58%, tạo điều kiện để các đội cơ điện và hoàn thiện tiếp cận công trường sớm hơn.

Cách đó không xa, khu Nhà biểu diễn đa năng, hay Nhà hát APEC, cũng đã cơ bản định hình với khoảng 97% kết cấu bê tông cốt thép được hoàn thành. Phần khung bê tông đồ sộ cho thấy quy mô không gian trình diễn, sân khấu và các khu vực chức năng bên trong công trình.

Công nhân lắp dựng kết cấu thép tại Nhà hát APEC. Đây được xác định là nhóm công việc cần tập trung nhân lực, thiết bị và vật tư để bù tiến độ trong những tháng tới.

Trên các tầng cao, hoạt động thi công diễn ra đồng thời ở nhiều khu vực.

Không gian bên trong Nhà hát APEC dần hiện hữu sau khi phần kết cấu bê tông gần hoàn tất. Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào xây tô, cơ điện, âm thanh, ánh sáng, sân khấu và các thiết bị chuyên dụng. Sau mốc đóng kín mặt ngoài ngày 30/10/2026, công trình còn khoảng 5 tháng để hoàn thiện nội thất và lắp đặt thiết bị trước ngày 30/3/2027.

Công trường duy trì nhịp thi công liên tục trong mùa mưa Phú Quốc. Bên cạnh thời tiết, dự án còn đối mặt với áp lực về nguồn nguyên vật liệu, vận chuyển đường biển và nhiều thiết bị phải nhập khẩu. Sun Group đã chủ động lên phương án cung ứng; nhiều lô hàng được đưa về Việt Nam, một số dây chuyền đã lắp đặt và chuẩn bị vận hành, hạn chế nguy cơ tiến độ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.

Trong chuyến công tác tại Phú Quốc ngày 1-2/8, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Trung ương trực tiếp thị sát Trung tâm tổ chức hội nghị và Nhà hát APEC. Đây là lần thứ hai trong gần ba tháng Phó thủ tướng trực tiếp kiểm tra hiện trường. Ông đánh giá tiến độ tổng thể cơ bản đáp ứng yêu cầu, đặc biệt ghi nhận sự thay đổi nhanh chóng của công trường so với lần kiểm tra trước.

Phó thủ tướng nghe đại diện chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và nhà thầu báo cáo tiến độ từng hạng mục. Ông yêu cầu kiểm soát công việc đến từng phần việc, xác định rõ đơn vị phụ trách và thời điểm hoàn thành. Riêng Nhà hát APEC cần có phương án bù tiến độ cụ thể cho phần kết cấu thép và xây thô nhưng không được đánh đổi chất lượng, an toàn để chạy theo thời hạn. Hai công trình phải đồng bộ về kiến trúc, kỹ thuật và điều kiện vận hành khi hoàn thành.

Sau khi kiểm tra công trường, Phó thủ tướng trao quà, thăm hỏi cán bộ, kỹ sư và người lao động đang trực tiếp thi công dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ông ghi nhận nỗ lực của lực lượng bám công trường giữa mùa mưa, động viên các đơn vị duy trì nhịp độ thi công, đồng thời bảo đảm an toàn và chất lượng. Những phần quà được trao tận tay người lao động như sự khích lệ đối với đội ngũ đang ngày đêm góp sức cho công trình.

Tại cuộc làm việc sau chuyến thị sát, Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang, các bộ, ngành và doanh nghiệp xử lý ngay những vướng mắc về thủ tục, đất đai, cơ chế đầu tư, vật liệu và thiết bị; công việc thuộc thẩm quyền cấp nào phải được giải quyết dứt điểm ở cấp đó. Ông nhấn mạnh các công trình phải bảo đảm đồng thời tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả và cảnh quan; sớm chuẩn bị hệ thống điện dự phòng, đường truyền, thiết bị cùng phương án an ninh phù hợp với địa bàn đảo.

Trung tâm Hội nghị APEC là hạng mục trọng tâm trong tổ hợp phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Công trình có diện tích bao phủ mái khoảng 52.000 m², tổng diện tích sàn 107.000 m², cao 37 m, gồm 1 tầng hầm và 4 trạm đỗ xe. Điểm nhấn của dự án là ballroom rộng 11.050 m² với nhịp vượt không cột 81 m, được thiết kế để phục vụ các hội nghị, triển lãm và sự kiện quy mô lớn. Theo hồ sơ thiết kế, quy mô của ballroom này vượt Caesars Forum (Las Vegas, Mỹ) - trung tâm hiện sở hữu ballroom lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 10.220 m².

Hai công trình chính đặt mục tiêu hoàn thiện nội thất vào ngày 30/3/2027. Tỉnh An Giang phấn đấu hoàn thành dự án cuối cùng trong tổng thể các công trình phục vụ APEC vào khoảng ngày 31/5/2027, sớm khoảng 6 tháng so với thời điểm diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.