Những hình ảnh thay đổi chưa từng có ở Trung tâm Hội nghị APEC lớn nhất thế giới tại Phú Quốc

Chỉ sau vài tháng, đại công trường từng ngổn ngang đã “lột xác”, hiện rõ dáng vóc của tổ hợp phục vụ APEC 2027. Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà hát đa năng đã hoàn thành 97 - 98% kết cấu bê tông cốt thép, đồng loạt tăng tốc giữa mùa mưa Phú Quốc.
Những ngày đầu tháng 8, giữa mùa mưa Phú Quốc, tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC đã hiện rõ hình hài, với nhịp thi công ngày càng khẩn trương. Tại khu S2 - Nhà biểu diễn đa năng, còn gọi là Nhà hát APEC - và khu S3 - Trung tâm Hội nghị APEC, công trường đang chuyển nhanh từ phần thô sang lắp dựng kết cấu thép, triển khai cơ điện và hoàn thiện. Cả hai công trình đồng loạt tăng tốc, hướng tới mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài vào ngày 30/10/2026 và toàn bộ nội thất vào ngày 30/3/2027.
Trung tâm Hội nghị APEC là hạng mục trọng tâm trong tổ hợp phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Công trình có diện tích bao phủ mái khoảng 52.000 m², tổng diện tích sàn 107.000 m², cao 37 m, gồm 1 tầng hầm và 4 trạm đỗ xe. Điểm nhấn của dự án là ballroom rộng 11.050 m² với nhịp vượt không cột 81 m, được thiết kế để phục vụ các hội nghị, triển lãm và sự kiện quy mô lớn. Theo hồ sơ thiết kế, quy mô của ballroom này vượt Caesars Forum (Las Vegas, Mỹ) - trung tâm hiện sở hữu ballroom lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 10.220 m².
Hai công trình chính đặt mục tiêu hoàn thiện nội thất vào ngày 30/3/2027. Tỉnh An Giang phấn đấu hoàn thành dự án cuối cùng trong tổng thể các công trình phục vụ APEC vào khoảng ngày 31/5/2027, sớm khoảng 6 tháng so với thời điểm diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.