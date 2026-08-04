Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sắp bị phạt thế nào?

Theo quy định mới, trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân có hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị xử phạt tối đa 75 triệu đồng. Đối với người sử dụng lao động là tổ chức, mức phạt bằng 2 lần mức phạt áp dụng với cá nhân, tối đa lên tới 150 triệu đồng.

Ngoài số tiền phạt, người sử dụng lao động còn phải đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng và nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền, số ngày trốn đóng.

Xử phạt theo số người lao động bị trốn đóng

Nghị định cũng quy định người sử dụng lao động không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia BHXH bắt buộc sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật BHXH bị phạt theo số người lao động bị vi phạm.

Bảng quy định mức phạt

Số người lao động bị vi phạm Mức phạt đối với cá nhân Mức phạt đối với tổ chức Dưới 10 người Từ 6 đến 12 triệu đồng Từ 12 đến 24 triệu đồng Từ 10 đến dưới 50 người Từ 12 đến 20 triệu đồng Từ 24 đến 40 triệu đồng Từ 50 đến dưới 100 người Từ 20 đến 30 triệu đồng Từ 40 đến 60 triệu đồng Từ 100 đến dưới 300 người Từ 30 đến 40 triệu đồng Từ 60 đến 80 triệu đồng Từ 300 đến dưới 500 người Từ 40 đến 50 triệu đồng Từ 80 đến 100 triệu đồng Từ 500 đến dưới 700 người Từ 50 đến 60 triệu đồng Từ 100 đến 120 triệu đồng Từ 700 đến dưới 1.000 người Từ 60 đến 70 triệu đồng Từ 120 đến 140 triệu đồng Từ 1.000 người trở lên Từ 70 đến 75 triệu đồng Từ 140 đến 150 triệu đồng

Đối với cá nhân, mức phạt dao động từ 6 - 12 triệu đồng nếu vi phạm dưới 10 lao động và tăng dần theo quy mô vi phạm, tối đa từ 70 - 75 triệu đồng nếu vi phạm từ 1.000 lao động trở lên.

Đối với tổ chức, mức phạt được xác định bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân, từ 12 - 24 triệu đồng đến tối đa 140 - 150 triệu đồng.

Từ 10/9, nếu trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt đến 150 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Xử phạt theo số tiền trốn đóng

Bên cạnh việc xử phạt theo số lao động bị vi phạm, người sử dụng lao động còn có thể bị phạt từ 18% đến 20% tổng số tiền trốn đóng BHXH bắt buộc, nhưng không quá 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức.

Mức phạt trên áp dụng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: Đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp hơn mức quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật BHXH; Không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký BHXH bắt buộc sau 60 ngày kể từ ngày đóng BHXH bắt buộc chậm nhất quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật BHXH và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc theo Điều 35 Luật BHXH nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài việc bị phạt tiền, người sử dụng lao động còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Đối với hành vi không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia: phải lập hồ sơ đăng ký hoặc lập hồ sơ đăng ký đầy đủ số người tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động; đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng; nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng và số ngày trốn đóng vào quỹ BHXH.

Đối với hành vi trốn đóng theo số tiền: phải đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng; nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng và số ngày trốn đóng vào quỹ BHXH.

Như vậy, tiền phạt vi phạm hành chính không thay thế nghĩa vụ đóng BHXH. Người sử dụng lao động vi phạm vẫn phải đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng và nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền, số ngày trốn đóng theo quy định.