Người dân hối hả 'đại tu' nhà cửa sau giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Theo anh T., (đường Nguyễn Khoái), nhà anh ban đầu có hơn 60 m2. Sau khi thu hồi còn 23 m2, anh đang cho thợ phá phần tường dính liền với nhà liền kề. "Cột kèo được giữ nguyên, rất may là không ảnh hưởng nên sang sửa được mỗi tầng một phòng sinh hoạt", anh T. chia sẻ.