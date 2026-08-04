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Người dân hối hả 'đại tu' nhà cửa sau giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

| | Xã hội

Những người dân bị mất một phần diện tích nhà để phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại phường Hồng Hà đang khẩn trương sửa sang nhà cửa, xây dựng tạm để ổn định cuộc sống.

Những ngày này, ngoài công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo đang đẩy nhanh tiến độ thi công, người dân tại các phố Nguyễn Khoái, Bạch Đằng cũng đang tất bật sửa sang lại nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Phố Vạn Kiếp - nơi giáp dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Những công trình đang sửa sang, xây dựng là các công trình bị cắt một phần do nằm trong vị trí đường xuống của dự án cầu Trần Hưng Đạo phía trung tâm Hà Nội.

Theo anh T., (đường Nguyễn Khoái), nhà anh ban đầu có hơn 60 m2. Sau khi thu hồi còn 23 m2, anh đang cho thợ phá phần tường dính liền với nhà liền kề. "Cột kèo được giữ nguyên, rất may là không ảnh hưởng nên sang sửa được mỗi tầng một phòng sinh hoạt", anh T. chia sẻ.

Nhiều nhà trên đường Nguyễn Khoái phải xây dựng mới do việc thu hồi ảnh hưởng đến kết cấu. Đa số đều xây dựng cột thép để thuận tiện di dời, tháo dỡ khi có quy hoạch tiếp theo.

Bà Thủy (người dân trên phố Vạn Kiếp) cho biết thêm đa số người dân chọn xây khung nhà bằng thép để có thể tháo dỡ nhanh nếu có thông tin di dời do quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Bà Thủy cho rằng mọi người đang cố gắng xây dựng sớm để ổn định cuộc sống tại chỗ trước khi sang xã Thư Lâm tái định cư do công việc, con cái đều đang ở phía trung tâm thành phố.

Cả trục đường Nguyễn Khoái đều đang như "đại công trường" xây dựng.

Nhà 41 Nguyễn Khoái có diện tích khá rộng gần 200 m2 trước khi thu hồi, đến nay diện tích nhà còn 90 m2, không bị ảnh hưởng đến kết cấu nên chỉ thực hiện chỉnh trang mặt ngoài.

Đại diện phường Hồng Hà cho biết dự án cầu Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường có tổng diện tích đất thu hồi là hơn 44.000 m2 của 326 hộ gia đình và 9 tổ chức, doanh nghiệp.

Đối với những hộ dân bị thu hồi đất một phần, phường Hồng Hà tạo điều kiện để người dân chỉnh trang nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Do các hộ dân còn chờ quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nên đa số đều xây dựng, hoàn thiện ở mức độ vừa phải. "Tất cả trường hợp đều được phường tạo điều kiện thi công", đại diện phường thông tin.

Từ đầu năm 2026, UBND phường Hồng Hà đã tạm dừng cấp phép xây dựng tại khu vực này để chờ có quy hoạch tiếp theo.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

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