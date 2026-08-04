Người dân hối hả 'đại tu' nhà cửa sau giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo
Theo Trần Hoàng |
04-08-2026 - 12:45 PM |
Xã hội
Những người dân bị mất một phần diện tích nhà để phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại phường Hồng Hà đang khẩn trương sửa sang nhà cửa, xây dựng tạm để ổn định cuộc sống.
Theo Trần Hoàng
Tiền Phong
Theo Tiền Phong
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