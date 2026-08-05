Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét khẩn cấp phòng khám Việt Nhật CB, khởi tố quản lý Lâm Văn Tướng SN 1992

| | Xã hội

Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Việt Nhật CB có vi phạm nghiêm trọng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng ngày 4/8 cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Tướng (sinh năm 1992, trú tại xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ) về tội Lừa dối khách hàng theo Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 23/7/2026, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Việt Nhật CB tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm như: người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt tại cơ sở; khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi được cấp phép; không niêm yết giá dịch vụ theo quy định... Đồng thời, nhiều người dân đến khám, chữa bệnh tại phòng khám có đơn phản ánh về chất lượng dịch vụ.

Sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan An ninh điều tra để xác minh, làm rõ. Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp phòng khám, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2025, Lâm Văn Tướng là người trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng khám Việt Nhật CB. Đối tượng đã chỉ đạo quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội nhằm tạo niềm tin, thu hút khách hàng; thuê chứng chỉ hành nghề để hợp thức hóa thủ tục pháp lý; tuyển dụng người hành nghề không đúng chuyên môn. Mặc dù không có trình độ chuyên môn về khám, chữa bệnh, Tướng vẫn trực tiếp khám, tư vấn và đưa ra liệu trình điều trị cho khách hàng.

Quá trình điều tra, nhiều khách hàng phản ánh chất lượng khám, chữa bệnh không đúng như nội dung quảng cáo, cam kết nhưng phải chi trả chi phí dịch vụ với mức giá rất cao. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị những cá nhân đã khám, chữa bệnh tại Phòng khám Việt Nhật CB hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chủ động liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng qua đồng chí Đại úy Lý Diện Huy – Điều tra viên (SĐT: 0988.037.600) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có BHXH chú ý quy định phạt tới 2 triệu đồng từ 10/9

Tất cả người dân có BHXH chú ý quy định phạt tới 2 triệu đồng từ 10/9 Nổi bật

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2026

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2026 Nổi bật

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được cuộc gọi có nội dung sau

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được cuộc gọi có nội dung sau

16:04 , 05/08/2026
Tòa kêu gọi Huỳnh Xuân Vấn - đồng phạm của "trùm buôn siêu xe" Phan Công Khanh ra đầu thú

Tòa kêu gọi Huỳnh Xuân Vấn - đồng phạm của "trùm buôn siêu xe" Phan Công Khanh ra đầu thú

15:21 , 05/08/2026
Bà trùm có 7 tiền án chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng tiền 'chạy' kết luận tâm thần cho tội phạm

Bà trùm có 7 tiền án chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng tiền 'chạy' kết luận tâm thần cho tội phạm

15:00 , 05/08/2026
Bộ Công an muốn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 3 năm để chặn chủ xe 'né phạt nguội’

Bộ Công an muốn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 3 năm để chặn chủ xe 'né phạt nguội’

14:29 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên