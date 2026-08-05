Bộ Công an muốn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 3 năm để chặn chủ xe 'né phạt nguội’

Lý giải về đề xuất trên, Bộ Công an cho biết, thời gian qua, nhiều trường hợp vi phạm hành chính nhưng không chấp hành thông báo của cơ quan chức năng về việc giải quyết vi phạm. Đặc biệt là trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhiều lái xe ô tô vi phạm hành chính nhưng không chấp hành thông báo về việc giải quyết vi phạm.

CSGT ghi hình xe vi phạm

Trong khi đó, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì chưa được giải quyết việc đăng kiểm phương tiện vi phạm.

Tuy nhiên, chu kỳ kiểm định lần đầu đối với ô tô không kinh doanh vận tải là 3 năm, trong khi thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ chỉ là 1 năm. Chênh lệch này khiến nhiều chủ xe lợi dụng để không chấp hành yêu cầu giải quyết vi phạm của cơ quan có thẩm quyền, chờ đến kỳ kiểm định tiếp theo khi đã hết thời hiệu xử phạt, làm giảm hiệu quả xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát, phát hiện vi phạm bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (phạt nguội).

Do đó Bộ Công an cho rằng, việc nâng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là cần thiết nhằm bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Quy định này cũng giúp hạn chế tình trạng không xử phạt được đối với các vi phạm hành chính đã hết thời hiệu xử phạt tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Đề xuất xử lý vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử

Cũng tại dự thảo Luật, Bộ Công an đề xuất quy định việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử khi bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

Hình ảnh phương tiện vi phạm được camera AI ghi lại.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu liên quan đến các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính để thực hiện các trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử; kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ứng dụng định danh điện tử (VNeID).

Đồng thời, dự thảo Luật bổ sung quy định dữ liệu liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử phải được lưu trữ đầy đủ để phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm hành chính.