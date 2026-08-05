Hàng loạt 'ông lớn' hàng không quốc tế đổ về 'phi trường tỷ đô' của Việt Nam trước ngày trọng đại

Trong bối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị đưa vào vận hành giai đoạn 1, nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới đã chủ động khảo sát hạ tầng và đánh giá tiềm năng nhằm đón đầu thời điểm mở đường bay thương mại tại đây.

Các hãng hàng không lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc trực tiếp khảo sát hạ tầng

Ngày 3/8, đoàn công tác của All Nippon Airways (ANA) — một trong những hãng hàng không hàng đầu Nhật Bản — do ông Hiroyuki Masuda, Phó Chủ tịch phụ trách thị trường Nhật Bản, Đông Nam Á và châu Đại Dương dẫn đầu, đã có chuyến làm việc thực tế tại dự án sân bay Long Thành.

All Nippon Airways (ANA) khảo sát thực địa tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV

Tại đây, đại diện ANA đã tìm hiểu chi tiết quy hoạch qua sa bàn tổng thể, đồng thời kiểm tra thực địa đường cất hạ cánh 23L và khu vực nhà ga hành khách. Đây là đường băng từng ghi dấu các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways vào cuối năm 2025. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ANA thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới tiềm năng của sân bay dù chưa công bố thời điểm mở đường bay chính thức.

Trước đó, vào ngày 20/7, Hãng hàng không Korean Air hàng đầu Hàn Quốc cũng cử đoàn công tác cấp cao do Phó Chủ tịch điều hành Choi Jung Ho dẫn đầu tới kiểm tra các hạng mục trọng điểm. Bên cạnh quy trình làm thủ tục, xuất nhập cảnh cho hành khách, Korean Air đặc biệt khảo sát nhà ga hàng hóa nhằm đánh giá năng lực dịch vụ logistics. Hãng đang nghiên cứu phương án khai thác song song cả vận tải hành khách và hàng hóa cho tuyến bay nối Incheon (Hàn Quốc) với Long Thành.

Korean Air khảo sát thực địa tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV

Lộ trình vận hành và kế hoạch di dời đường bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất

Sân bay quốc tế Long Thành đang tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để sẵn sàng vận hành thử nghiệm từ tháng 9/2026, trước khi chính thức đi vào khai thác thương mại vào ngày 1/12/2026 .

Cùng với thời điểm mở cửa, ngành hàng không Việt Nam đã xây dựng lộ trình chuyển giao các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (01/12/2026 – 27/03/2027): Khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay quốc tế tại Long Thành, đồng thời ưu tiên tập trung cho hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Giai đoạn 2 (Từ mùa hè 2027): Chuyển toàn bộ các đường bay quốc tế đường dài và các chuyến bay chuyên chở hàng hóa sang sân bay mới.

Giai đoạn 3 (Đến 30/10/2027): Hoàn tất chuyển giao các đường bay quốc tế còn lại. Ngoại lệ: Các đường bay quốc tế có cự ly dưới 1.000 km do các hãng hàng không trong nước vận hành vẫn tiếp tục duy trì tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tính đến cuối tháng 6, các hãng hàng không trong nước đều đã đăng ký khai thác tại Long Thành. Vietnam Airlines dự kiến chuyển 4 đường bay quốc tế từ TP HCM; Vietjet cam kết khai thác ít nhất hai đường bay quốc tế; Vietravel Airlines dự kiến khai thác từ cuối năm nay. Ngoài ra, đại diện 34 hãng hàng không nước ngoài cho biết sẽ bố trí khảo sát khai thác đường bay đến sân bay Long Thành.

Việc hàng loạt tên tuổi lớn chủ động tiếp cận và khảo sát hạ tầng từ sớm là tín hiệu tích cực, khẳng định vị thế của Long Thành trong mục tiêu trở thành trung tâm luân chuyển hàng không và cửa ngõ kết nối quốc tế quan trọng của Việt Nam cũng như toàn khu vực.